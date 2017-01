Firefox warnt vor unverschlüsselten Logins

Die Verschlüsselung der Datenübertragung von und zu Webservern per https ist so einfach und günstig wie nie und nicht nur Google will im hauseigenen Browser Chrome einen Beitrag zur weiteren Verbreitung leisten, auch die aktuelle Firefox-Version weist zumindest bei Passwort-Eingaben auf unsichere Verbindungen hin.