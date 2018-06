FlexiSpy & Co.: Wie ihr Spyware und Stalkerware auf eurem Notebook erkennt

Viren, Trojaner, Ransomware – in Zeiten, in denen fast jeder moderne PC mit einer hervorragenden Sicherheitslösung wie dem Windows Defender ausgestattet ist lässt das Bewusstsein für die immer noch existierenden Bedrohungen im Netz nach.

Aufsehenerregende Attacken wie WannyCry erinnern uns daran, dass es diese Bedrohungen immer noch gibt. Gleichzeitig trüben sie den Blick, denn eine alte Binsenweisheit unter Kriminologen bewahrheitet sich auch in der IT: Der überwiegende Teil aller Verbrechen wird von Tätern aus dem direkten Umfeld des Opfers verübt.

Mit oder ohne Aluhut: Das Interesse von eifersüchtigen Lebenspartnern, hinterhältigen Kollegen oder misstrauischen Eltern an dem, was jemand auf seinem Notebook oder PC macht, hat wohl in den vergangenen Jahrzehnten nie wirklich nachgelassen. Es gibt unzählige Fälle, in denen solche Spionageangriffe irgendwann aufgeflogen sind – die meisten bleiben wohl für immer unentdeckt.

Öffentlich werden zuweilen Vorfälle, in denen von “Industriespionage” die Rede ist, manchmal erfährt man etwas über die Hintergründe. Unachtsam geöffnete E-Mail Anhänge sind z.B. eine Ursache dafür, dass sich Spyware auf den Systemen oder sogar innerhalb eines ganzen Netzwerks einnisten kann. Doch auch der gute alte USB-Stick, der in einem unbeobachteten Moment eingestöpselt wird, spielt immer mal wieder eine Rolle.

Dass wie im Fall von Superfish ein ganzes Rootkit bereits vom Hersteller kommt ist eher selten. Gelegentlich gibt es den Verdacht, dass Geräte irgendwo auf dem Vertriebsweg mit Malware und Spyware verseucht werden.

Falls ihr selbst den Verdacht habt, dass auf eurem System eine Spyware oder ein Keylogger installiert sein könnte, dann greifen die üblichen Sicherheitshinweise. Ein von einem “Hacker” installierter Keylogger funktioniert genauso wie ein von einem Stalker, Kollege Hans, Mama oder Papa installierter Keylogger. Wahrscheinlich ist lediglich, dass durch einen u.U. möglichen lokalen Zugriff die Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden konnten, die die Installation hätten verhindern können.

Im Nachhinein lässt sich diese Spyware immer noch erkennen. Wer ein entsprechendes Sicherheitstool installiert hat, sollte dieses also regelmäßig aktualisieren und sein System mindestens in den empfohlenen Abständen vollständig scannen.

