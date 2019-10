Floppy-Disk und Co: US-Armee nutzt noch Technik aus den 70ern!

In diesem stellt der Rechnungshof fest, dass viele veraltete Programmiersprachen und Hardware genutzt werden, die von den Herstellern teilweise gar nicht mehr unterstützt wird. Zum Teil seien die Komponenten “mindestens 50 Jahre alt”, hieß es in dem Bericht. Als Beispiel führte man das sogenannte Strategic Automated Command and Control System an – oder kurz SACCS.

Es handelt sich dabei um ein Kommunikationssystem, über das Alarmmeldungen an Raketenbunker und militärische Flugplätze geschickt werden. Es erfüllt aber noch eine viel wichtigere Aufgabe: Denn im Zweifel könnte darüber der nukleare Ernstfall ausgelöst werden. Erstaunlich, dass bei einem so einflussreichen System noch mit 8-Zoll-Floppy-Discs gearbeitet wird. der Bericht sieht das kritisch.

Zeit, etwas zu ändern! Nach über 40 und drei Jahre nach dem mahnenden Rechnungshofberichts habe die Air Force nun schließlich ihre alten Disketten abgeschafft. Ersetzt wurden sie durch eine sogenannte “hochsichere digitale Festspeicherlösung”. Ahja, geht es auch noch konkreter? Nein, offenbar nicht… Von einer hochmodernen SSD-Festplatte mit Verschlüsselungsfunktion bis zum einfachen USB-Stick könnte mit dieser Umschreibung ungefähr alles gemeint sein.

Es gibt aber auch nicht besonders viel Speicherkapazität zu ersetzen. Wenn man mal überlegt: 8-Zoll-Floppy-Disks hatten anfangs eine Speicherkapazität von rund 80 Kilobyte. Über die Jahre hat sich das zwar auf 1,2 Megabyte gesteigert – aber das ist ja nichts im Vergleich zu heutigen Speichergrößen.

Die Floppys sind aber nicht das einzig Auffällige an dem Armee-System. SACCS läuft nämlich auch auf einem IBM-Typ Series/1 Computer. Das Gerät ist somit 43 Jahre alt und wurde damals in heute fast vergessenen Sprachen wie Fortran und Cobol programmiert. Dass die Maschine schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wird beim Militär gerade so an ihr geschätzt. Ein Air-Force-Offizier meint: “Etwas, das keine IP-Adresse hat, kann man nicht hacken. Es ist ein einmaliges System – und es ist sehr gut”. Im Bericht vom Rechnungshof heißt es, dass der Computer trotzdem ausgetauscht werden soll.

via: spiegel