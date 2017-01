Ich begrüße euch wieder einmal zu meinem News-Wochenende und hoffe, ihr hattet alle eine tolle Woche. Heute starten wir direkt mit einem tollen Projekt, welches ich ziemlich cool finde. Natürlich kennt es jeder, dass man während dem Sport schwitzt und dem Körper immer wieder Flüssigkeit zuführen muss, damit man nicht dehydriert. Auch beim Radfahren ist das so, dafür gibt es ja auch diese praktischen Getränkehalter. Das Projekt Fontus ist genau das, aber mit einer ganz besonderen Funktion: Es füllt das Wasser selbstständig wieder auf und nutzt dazu die Umwelt.

Wenn man den UN-Statistiken Glauben schenken mag, leben mehr als 2 Milliarden Menschen in mehr über 40 Ländern in Regionen, in denen eine akute Wasserknappheit herrscht. In der Zukunft werden wir wahrscheinlich viel mehr mit diesem Problem zu kämpfen haben und jede Lösung, die dem entgegenwirkt, wird mit offenen Armen empfangen. Schon über 2000 Jahre wird in bestimmten asiatischen und mittelamerikanischen Kulturen das Wasser aus der Luftfeuchtigkeit gewonnen. Kristof Retezár hat genau diese Methode in seinem Fontus angewandt, um beim Radfahren Trinkwasser zu erlangen und innerhalb von einer Stunde eine komplette 0,5 Flasche zu füllen.

Der Erfinder hat eine Reihe von Experimenten durchgeführt, um die idealen Bedingungen, das Material der Flasche und das Kühlsystem zu entwickeln. Er simulierte in seinem Badezimmer unterschiedliche Klimazonen, indem er die Lufttemperatur und Feuchtigkeit veränderte. Ich würde zu gern wissen, wie das ausgesehen hat! Nach mehr als 30 Experimenten hatte er endlich die optimalen Bedingungen herausgefunden, damit Fontus funktioniert.

Schauen wir uns mal an, wie genau das Ganze zusammenarbeitet. Durch den Fahrtwind beim Radfahren gelangt warme Luft in eine kleine Kammer, wo sie heruntergekühlt wird. Dazu wurde ein sogenanntes Peltier-Element eingebaut, das in zwei Komponenten unterteilt ist und mit elektrischen Strom arbeitet: Die obere Seite ist kalt, die untere warm. Die Luftfeuchtigkeit schlägt sich an der kalten Seite nieder und dieses Wasser wird dann in die Trinkflasche geleitet. Der notwendige Strom wird bei gutem Wetter über Solarzellen erzeugt, bei schlechtem über einen Akku. Als Trinkflasche muss nicht zwingend die Fontus-Flasche benutzt werden, es passt auch jede beliebige 0,5l-PET-Flasche.

Fontus muss übrigens auch nicht mit einem Fahrrad betrieben werden. Die Apparatur kann auch einfach bei starkem Sonnenlicht und ausreichend Luftfeuchtigkeit hingestellt werden, und so das Wasser „ernten“. Allerdings dürfte die Fahrradvariante wegen dem Fahrtwind deutlich ergiebiger sein. Natürlich funktioniert das Prinzip in einem feuchtwarmen Klima besser, als im kühlgemäßigten.

Ich finde die Idee einfach nur genial und sehr zukunftsweisend. Man könnte das Produkt auch in Teilen der Erde anwenden, wo eine Wasserknappheit herrscht, aber die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Mit Fontus startet der Industrie-Designer Kristof Retezár übrigens beim diesjährigen James Dyson Award.

Quelle: jamesdysonaward