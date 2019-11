Wenn wir überlegen, wieso die Elektromobilität in Deutschland noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist, dann gibt es dafür mehrere Erklärungsansätze: Schlechte Infrastruktur, zu geringe Reichweite, zu hoher Preis, um mal ein paar zu nennen.

Ein weiterer Grund ist vielleicht die oftmals fehlende “Sexyness” bei den bislang verfügbaren Stromern. Zu oft kommen die elektrisch angetriebenen Fahrzeuge noch ein bisschen zu bieder daher. Ihr werdet mir zustimmen, wenn ihr auf das nächste Foto schaut und dann mal darüber nachdenkt, wie viele E-Fahrzeuge ihr kennt, die so heiß aussehen:

Im Bild seht ihr einen Ford Mustang — und ja, er wird vollelektrisch betrieben! Ford selbst hat ihn “Mustang Lithium” getauft und die schlechte Nachricht vorab: Nein, er wird nicht in Serie gefertigt. Stattdessen ist es ein einmaliger Prototyp, der anlässlich der Messe der Specialty Equipment Market Association (SEMA) in Las Vegas von Ford in Zusammenarbeit mit Webasto angefertigt wurde.

Dieses Event ist leider kein verlässlicher Tippgeber für kommende Modelle, weil man des öfteren Karren zu sehen bekommt, die lediglich “just for fun” gebaut wurden und nach der Messe nicht in Serie gingen. Da Ford auch keine Pläne hat, mit diesem Mustang in Serienproduktion zu gehen, sind leider auch nicht viele technische Daten bekannt.

Was man aber weiß: Mit 800 Volt bietet der Mustang Lithium etwa doppelt so viel Spannung wie handelsübliche elektrische Fahrzeuge und die Leistung soll etwa 900 PS entsprechen. Besonderes Schmankerl dürfte die Sechsgang-Schaltung sein, denn eine Gangschaltung findet ihr in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen üblicherweise nicht. Wer also auf die Gangschaltung schwört, dem dürfte beim Blick auf diesen Flitzer das Herz aufgehen.

Optisch ist der Mustang natürlich eine reine Augenweide, auch wenn er farblich bis auf ein paar hellblaue Akzente komplett in Hellgrau gehalten ist. Diese blauen Akzente finden sich im Interieur übrigens auch wieder. Dort sehen wir auch einen hochkant angebrachten Screen mit einer Bildschirmdiagonale von 10,4 Zoll.

Komplett aus Jux und Dollerei hat Ford den Hobel natürlich nicht zusammengeschraubt, wie man selbst erklärt:

The Mustang Lithium build is not only a one-off prototype to showcase electrification on the world’s best-selling sports car but also a testbed for battery and thermal management technologies Webasto and Ford are creating for the growing e-mobility automotive segment.

Man wird also versuchen, möglichst viele Erkenntnisse aus diesem Fahrzeug zu ziehen und bei The Verge vermutet man auch, dass das Innenleben mit dem großen Display ein Fingerzeig sein könnte auf das, was uns da Ford in seinen elektrischen Fahrzeugen künftig anbietet. Autofans werden jedenfalls so oder so darauf hoffen, dass in nicht zu ferner Zukunft auch so ein schnittiger Mustang in Massenproduktion geht und dann tatsächlich zu kaufen sein wird. Ich träume einfach mal mit!