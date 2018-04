Der US-amerikanische Autobauer Ford will sein Produktportfolio in den Vereinigten Staaten extrem zusammenstreichen. Dem radikalen Programm fallen die Modelle Taurus, Fiesta, Fusion, und C-Max zum Opfer, die bereits in wenigen Jahren nicht mehr angeboten werden. Stattdessen will Ford auf dem Heimatmarkt nur noch verschiedene Varianten des Focus und den überaus erfolgreichen Mustang anbieten. Und den, den Mustang, könnte es dann auch als Plug-In-Hybriden (PHEV) oder sogar als vollelektrische Ausführung (BEV) geben.

Analysten hatten mit einer Bereinigung der Angebotspalette gerechnet, doch ein so radikaler Schritt wurde von niemandem erwartet. Das Unternehmen will getreu dem Motto “Der Gewinn wird im Einkauf gemacht” seine Entwicklungs- und operativen Kosten reduzieren und sich auf die Modelle konzentrieren, die wirklich Gewinn bringen.

Während der vollständige Verzicht auf andere Modelle ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird, geht es bei der Bereitstellung neuer Varianten der erfolgreichen Modelle wohl etwas schneller. Wie thedetroitbureau.com berichtet könnte ein teilelektrisch betriebener Ford Mustang bereits in rund eineinhalb Jahren auf den Markt kommen.

Für echte Fas der stark motorisierten Varianten mag es wie ein Frevel klingen, dass einer der weltweit erfolgreichsten Sportwagen nun auch in einer elektrischen Ausführung angeboten werden könnte. Doch Ford reagiert mit der Bereitstellung wie jeder andere Autohersteller auf strengere gesetzliche Vorgaben, die zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes der Fahrzeugflotte beitragen sollen. Insbesondere China und Europa, aber auch einige US-Bundesstaaten geben hier den Takt vor.