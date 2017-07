Der Ford Fiesta ist seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Kleinwagen weltweit und us gestern in seiner achten Generation auf den Markt gekommen (oder der siebten, wenn man in den USA lebt). Lange ist es auch her, dass Kleinwagen spartanisch ausgestattet sein durften und so hat sich Ford mit dem dänischen Soundexperten B&O Play zusammengetan. In Kooperation ist ein optional verfügbares Soundsystem entstanden, das wir in Kopenhagen probehören konnten.

Da mein erstes Auto ebenfalls ein Fiesta war, bin ich natürlich ein wenig mit nostalgischen Gefühlen vorbelastet, finde den neuen aber für einen Kleinwagen insgesamt gut gelungen. Wie immer ist das äußere Aussehen natürlich Geschmacksache und es sind in Kopenhagen auch Adjektive wie „feminin“ gefallen. Mir persönlich gefällt der Kleine aber. Auch wenn „klein“ heutzutage nicht mehr so richtig klein ist. (Achtung: Perfekte Überleitung) Recht groß ist dagegen das Klangsystem von B&O Play, der Tochter von Bang & Olufsen. Bang & Olufsen gehört zu Harman, das wiederum vor einigen Monaten von Samsung geschluckt wurde.

Zehn Boxen für Surround-Sound im Fiesta

Ganze 10 Lautsprecher hat der Soundspezialist im Innenraum des neuen Ford Fiesta verbaut, wobei der 200 Watt starke Subwoofer im Kofferraum an Stelle des Ersatzreifens Platz findet. Der prominenteste Speaker ist wohl der kleine mit dem B&O-Branding auf dem Dashboard, der das Klangerlebnis nochmal zusätzlich verbessern soll. Wie? Indem der digitale Soundprozessor die eingehende Musik clever auf die Lautsprecher verteilt und somit 360 Grad-Klang erzeugt.

Die befinden sich überall im Innenraum verteilt und pumpen zusammen Schallwellen mit 675 Watt in Richtung eurer Trommelfelle. B&O Play hat uns auch gezeigt, wie die Entwicklung und die Testverfahren von Statten gingen, um den Klang auf das Auto abzustimmen. Neben jeder Menge Messungen mit Mikrofon-Arrays und der Soundabmischung auf zahlreiche Musikgenres mittels 5000 Songs, zählt zum Beispiel auch, wie viele Menschen im Auto sitzen, damit der Klang gut wird. Zwei Mikros im Innenraum messen dazu ständig den Ton und die Endstufe passt den Klang entsprechend an. Denn vier Passagiere schlucken beispielsweise weniger Schall als einer.

Soundqualität der Soundanlage von B&O play

Herausgekommen ist wirklich guter Klang, den Ford in einem der möglichen Modi recht treffend als “größer als das Auto selbst” bezeichnet. Als wir uns ein paar Songs im Auto anhörten, machte es im entsprechenden Modus tatsächlich den Eindruck, als ob man einer Soundanlage in einem großen Raum zuhört. Das der Klang hierbei natürlich virtuell erzeugt wird, ist klar, aber B&O Play hat das ziemlich gut und natürlich klingend hinbekommen.

Gesteuert wird die Anlage über ein bis zu acht Zoll großes Touchdisplay, auf dem Ford endlich SYNC 3 als Unterbau laufen hat. Das ist im Gegensatz zum Vorgänger deutlich verbessert worden und erlaubt neben Kartennavigation und anderer Fahrzeugsteuerung eben auch die Bedienung der Lautsprecher. Und die Anbindung per Bluetooth an euer Smartphone mit Spotify und allem ist auch mit dabei, ist ja klar.

Ich persönlich mag den neuen Ford Fiesta ja, denn auch in der neusten Generation hat Ford es geschafft, den beliebten Kleinwagen wieder mit jeder Menge “bang for the buck” auszustatten. Also viel Ausstattung für relativ wenig Geld. Das Soundsystem von B&O Play kostet mit rund 400 bis 500 Euro auch nicht die Welt und in der Grundausstattung müsst ihr für den neuen Ford Fiesta auch nur 10.000 Dublonen locker machen.

Aber Autos sind halt nun mal Geschmacksache, also solltet ihr euch entweder selbst bei einer Probefahrt ein Bild machen oder ihr nehmt noch etwas mehr Geld in die Kralle und leistet euch einen Jaguar F-Type, den Mark für uns getestet hat. Auch lecker und macht nicht nur im Innenraum geilen Sound, wie ihr im Video direkt am Anfang hören könnt.