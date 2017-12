Forscher entwickeln Biobatterien aus Textil mit Bakterien-Antrieb

An der Binghamton Universität forscht man seit einiger Zeit an neuen Möglichkeiten, Strom zu erzeugen. Nicht auf großer Ebene, wie Fotovoltaikanlagen oder Windkrafträder, nein. Vielmehr geht es um die kleinen Dinge, wie beispielsweise neue Arten das Handy aufzuladen. Dazu hat ein Forscherteam eine besondere Biobatterie entwickelt, die vollständig auf Textilien basiert.

Neben dieser Tatsache, hat die Batterie noch eine ganz andere besondere Eigenschaft. Sie wird nämlich durch Bakterien betrieben. Das klingt erstmal krabbelig, hat aber durchaus einen spannenden Hintergrund. Denn die Bakterien zersetzen natürlichen Schweiß und erzeugen so Strom. Das macht bei einer textilbasierten Biobatterie auch Sinn, denn wir tragen den Stoff ja auf der Haut.

Die Batterie erzeugt momentan noch relativ wenig Energie, jedoch besteht der Prototyp aus einem flexiblen und dehnbaren Stoff. Diese Eigenschaften sind ebenfalls wichtig, um den Einsatz in Geweben zu garantieren. Später soll die Batterie in Wearables oder eben in alltäglicher Kleidung integriert werden, sodass man ganz nebenbei Strom für das Smartphone erzeugen kann.

“If we consider that humans possess more bacterial cells than human cells in their bodies, the direct use of bacterial cells as a power resource interdependently with the human body is conceivable for wearable electronics.” Seokheun Choi, Projektleiter und Professor

Die Arbeit an dem Projekt begann bereits im Jahr 2015, als das Forscherteam das erste Paper zum Thema Biobatterien mit Bakterien-Antrieb verfasste. Dann im Frühjahr 2017 der Durchbruch und der erste Prototyp des Konzepts: Man entwickelte eine Batterie, die auf Chromatographiepapier basierte, das normalerweise für die Trennung von farbigen Chemikalien verwendet wird.

Die eine Hälfte des Papiers war mit einer dünnen Wachsschicht sowie Silbernitrat überzogen – die Kathode. Die positive Anode stellte die restliche Hälfte mit leitfähigem Polymer dar. Man faltete das Papier in der Mitte und schon war daraus eine einfache Batterie entstanden, wobei das Papier als Elektrolyt fungierte. Im Anschluss fügte das Team eine Flüssigkeit hinzu, die mit Bakterien versetzt war. Diese versorgten die Batterie dann mit Energie. Ein ähnliches Prinzip wurde auch bei der textilbasierten Biobatterie angewandt.

Quelle: binghamton