Forschung: 3D-Drucker druckt Elektronik auf Haut

3D-Drucker verrichten ihre Arbeit üblicherweise in einem Gehäuse, mit einer Glasplatte darunter und einem speziellen Filament als Material. Die Betonung liegt hier auf „üblicherweise“, denn in einer neuen Studie probieren Forscher der Universität Minnesota einen neuen Ansatz. Sie entwickelten einen tragbaren, kostengünstigen 3D-Drucker, der Elektronik direkt auf die Haut drucken kann. Das Gerät soll weniger als 400 Dollar kosten.

Das ist ein bahnbrechendes Experiment auf diesem Gebiet und es ist sogar recht erfolgreich. Für die Anwendung werden temporäre Marker auf der Haut platziert, ähnlich wie Begrenzungsmarkierungen. Dann wird die Haut gescannt, sodass das System eine Vorstellung von den Ausmaßen hat. Besonders an der Technologie ist, dass der Drucker auch kleine Bewegungen berücksichtigen und das gedruckte Element mittels Computer Vision darauf anpassen kann.