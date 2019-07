Fortnite: Berliner gewinnt bei der WM 62 500 Dollar – und spendet alles

Gestern schrieben wir bereits darüber, dass Epic Games ordentlich Preisgelder raushaut für die Fortnite-Champions: 100 Millionen US-Dollar Preisgeld insgesamt, 30 Millionen US-Dollar für die WM in New York und jeweils drei Millionen für die Sieger im Solo- und Duo-Wettbewerb. Das ist eine Menge Holz, neben der ein Betrag von 250 000 US-Dollar fast lächerlich klein wirkt.

Aber natürlich ist das auch ein Batzen Kohle, für den man zu den besten Spielern der Welt gehören muss, um sich das einsacken zu können. Der Berliner YouTuber “HandOfBlood”, der sich “Hänno” nennt, aber eigentlich Max Knabe heißt, gehört augenscheinlich zu dieser Elite. Mit seinem Team aus Berlin-Spandau konnte er insgesamt 250 000 Dollar erspielen, von denen ihm 62 500 US-Dollar zustehen.

Damit hat er den Titel und die erhofften drei Millionen Dollar zwar verpasst, aber dennoch eine Stange Geld kassiert, über die sich jeder von uns vermutlich freuen würde. Und was macht der 27-jährige Kerl jetzt mit dem Gewinn? Genau — er spendet seinen Anteil an das Tierheim Berlin, die kompletten 62 500 US-Dollar.

Das ist nicht das erste Mal, dass er für das Tierheim Geld auftreibt, in der Vergangenheit hat er zusammen mit anderen Influencern Geld eingesammelt und ebenfalls gespendet. In einer Branche (YouTube/Influencer generell), in der oft die Fetzen fliegen, oft keiner dem anderen was gönnt und auch immer wieder der Eindruck entsteht, dass man beliebig Werbeverträge unterschreibt, um sich die eigenen Taschen vollzumachen, ist das für mein Empfinden ein sehr positives Zeichen.

Selbstverständlich ist es beileibe nicht, dass man quasi im Moment des Sieges nicht zuerst an den Triumph oder an sich denkt, sondern an Tiere. Umso erstaunlicher ist es aber, gleich die komplette Summe rauszuhauen und das verdient echt Respekt. Mehr Infos zu der sehr misslichen Lage des Tierheims, welches über diese Spende sehr glücklich sein dürfte und über “HandofBlood” aka Hänno lest ihr hier.

via Tagesspiegel