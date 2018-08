Fortnite für Android: Beta geht heute an den Start

Der Fortnite-Hype zieht sich durchs ganze Jahr und das übergreifend auf vielen verschiedenen Plattformen. Android fehlte hier bislang und in den letzten Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass der Android-Start nun endlich bevorsteht. Gerüchte besagten, dass der Android-Startschuss im Rahmen der Samsung Galaxy Note 9-Präsentation fallen könnte und das sollte sich als richtig herausstellen.

Jetzt hat nämlich Epic offiziell verkündet, dass es endlich losgeht mit der Fortnite-Beta für Android:

Mit großer Freude können wir verkünden, dass die Fortnite-Beta für Android diese Woche beginnt. Spieler mit Samsung Galaxy-Geräten werden zuerst eingeladen und zwar schon ab heute. Für andere Geräte* wird die Android-Beta in den nächsten Tagen beginnen.

Na also – ab heute also schon Galaxy-Nutzer und in den nächsten Tagen dann auch der Rest. Konkret nennt Epic folgende Samsung-Devices:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Außerdem nennt man schon die mobilen Endgeräte der anderen Hersteller, die sich langsam auf die Beta freuen können:

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Wenn ihr dabei sein wollt, geht auf Fortnite.com/Android und ihr könnt euch dort auf eine Warteliste setzen lassen. Eine Mail informiert euch dann, wenn es soweit ist.

Wer ein Galaxy Note 9 oder ein Galaxy Tab S4 kauft, erhält zudem im Fortnite-Shop sofort kostenlos Zugriff auf das neue Galaxy-Outfit, welches so aussieht:

Und wer noch eine offizielle Bestätigung brauchte, dass Fortnite für Android tatsächlich nicht bei Google Play zu finden sein wird, bekommt auch die nun geliefert. In der Pressemitteilung heißt es:

Fortnite wird auf Fortnite.com als direkter Download und nicht im Google Play Store verfügbar sein.

Es ist also so, wie wir vermutet haben, dass Epic/Fortnite Google herausfordert und es dürfte spannend sein zu sehen, ob da in absehbarer Zeit weitere Anbieter mitziehen werden, oder ob sich das derzeit nur Epic herausnehmen kann, weil man sich das angesichts des Hypes einfach erlauben kann.

Wenn ihr also schon lange drauf wartet, auf eurem Android-Hobel endlich loslegen zu dürfen: In wenigen Tagen ist es soweit und bis dahin könnt ihr hier noch einen Blick auf den aktuellen Trailer werfen: