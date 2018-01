Fossil Skagen und Kate Spade – neues von der Android Wear-Front [CES]

Wenn es darum geht, den größten Tech-Hype der letzten ein, zwei Jahre zu benennen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass bei einer solchen Abstimmung die Smartwatch nicht gerade auf den vordersten Plätzen landet. Was allgemein gilt, zählt auch im speziellen für die Modelle, die auf Android Wear setzen.

Es gibt viele tolle Uhren mit Android Wear, aber so eine richtige Welle hat Google damit dennoch nicht losgetreten. Dennoch gibt es selbstverständlich auf der einen Seite diejenigen, die gern eine Smartwatch am Handgelenk tragen und auf der anderen, die fleißig weiter neue Modelle auf den Markt werfen.

Fossil ist eines dieser Unternehmen, welches das oft und gerne tut und auch bei der CES gab es wieder neue Uhren zu bestaunen. Die erscheinen unter den Fossil-Labels Kate Spade und Skagen und werden schon bald zu haben sein. Die Skagen-Uhr ist auf den Namen „Falster“ getauft worden und bietet solide Android-Wear-Hausmannskost mit entsprechendem Snapdragon Wear 2100 SoC von Qualcomm und einem runden OLED-Display.

Wenn das Teil, welches es sowohl mit Leder- als auch Mesh-Armband geben wird, im Januar auf den Markt kommt, dürften dafür Preise zwischen 275 und 295 Dollar aufgerufen werden.

Die andere Uhr heißt schlicht Kate Spade und ist technisch ähnlich ausgestattet. Also verrichtet auch hier ein Snapdragon Wear 2100 seine Arbeit und auch hier gibt es ein rundes OLED-Display mit einer Auflösung von 390 x 390 Pixeln. Dass man hier ein weibliches Publikum im Blick hat, sieht man auch am nur 16 mm dünnen Armband.

Im Gegensatz zum anderen Modell kann diese Uhr in der Farbe Rosé-Gold bereits jetzt für 295 Dollar vorbestellt werden. Beide Uhren kommen übrigens ohne einen Herzfrequenzmesser aus und vertrauen beim Betriebssystem wie bereits erwähnt auf Android Wear. Fossil hat hier ganz klar eher Modebewusste als Nerds im Blick, so dass man sich dementsprechend mehr auf die Optik fokussiert hat und weniger auf technische Spielereien.

Aber sei es drum: Fossil hält die Android Wear-Fahne eifrig hoch und wird sicher in absehbarer Zeit auch weitere Modelle nachlegen können. Die Smartwatch an sich mag vielleicht (noch) kein Mega-Markt geworden sein, aber dennoch einer, der in seiner Nische immer wieder feine neue Modelle hervorbringt und dafür auch entsprechende Kundschaft findet.

