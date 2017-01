Foxconn: Ein Apple iPhone „made in USA“ wäre 500 Dollar teurer

Trump erlebt gerade seine allererste Woche als Präsident der USA. Während ich mir noch an die Birne packe, dass das tatsächlich Wirklichkeit geworden ist, sind viele Unternehmen aktuell damit beschäftigt, ihre künftigen Geschäftsstrategien daran anzupassen. Das bedeutet unter anderem, dass sie überlegen, ob künftige Werke im günstigeren Ausland entstehen, oder eben doch – wie von Trump gewünscht – in den USA, um dann gegebenenfalls die Zahlungen von Strafzöllen zu umgehen.

Das gilt auch für Apple – bereits im November letzten Jahres berichteten wir davon, dass man gemeinsam mit Foxconn prüfen ließ, ob die Fertigung des iPhone in den USA eine Option wäre. Foxconn hat nun laut Nikkei zumindest geplant, die Display-Produktion mithilfe eines neuen Werks auch in die USA zu verlagern. Dafür möchte Foxconn bis zu 7 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen und geht davon aus, zumindest mittelfristig 30.000 bis 50.000 Jobs schaffen zu können.

Was soweit erst mal super klingt, hat natürlich auch seine Schattenseiten. So würde der Display-Bau in den USA natürlich noch lange nicht bedeuten, dass hier wirklich ein US-Smartphone entsteht, solange der Großteil der Komponenten weiterhin aus Asien stammt. Ein komplett in den USA gefertigtes iPhone dürfte also dennoch keine Option für die Zukunft sein.

Foxconn-Gründer Terry Gou erklärte bei einer Veranstaltung seines Unternehmens, dass sich das preislich auch einfach nicht rechnen würde. Er geht davon aus, dass ein Technik-Produkt wie das iPhone bis zu 500 Dollar teurer werden könnte, würde man es ausschließlich in den USA produzieren lassen. Bliebe zu überlegen für Apple, ob man auf genügend Patrioten hoffen darf, die für ihr iPhone Plus künftig dann 1 400 Dollar auf den Tisch blättern würden.

Ein weiterer Haken bei der geplanten Display-Fabrik: Ja, es würden ordentlich Jobs geschaffen, allerdings weicht Foxconn nicht von seinem eingeschlagenen Weg ein und setzt auch in den Vereinigten Staaten auf Automatisierung. Soll heißen: Wo ein Roboter die Arbeit übernehmen kann, wird definitiv kein US-Mitarbeiter am Fließband stehen.

Foxconn selbst ist in einer angenehmen Situation: Der Markt in China boomt, auch Apple macht mittlerweile fast ein Fünftel seines Umsatzes in China. Somit kann sich Foxconn erlauben, viele verschiedene Optionen auszuloten und nur dann in den USA produzieren zu lassen, wenn es sich für den Auftragsfertiger auch rechnet. Bei Apple hingegen dürften in der Chefetage die Köpfe rauchen: Zum Einen weiß man bei Trump heute nicht, was er morgen sagt und entscheidet und zum anderen wird man die Kostenfrage auch weiterhin als wichtiger erachten als die Möglichkeit, komplett in den USA zu produzieren.

Quelle: Nikkei via Futurezone