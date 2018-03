Frech: Huawei trollt Samsung und Apple mit P20-Werbung

Ein Geheimnis ist es nun wahrlich nicht mehr: Nächste Woche zeigt Huawei in Paris sein neues Huawei P20 Pro mit Triple-Cam sowie das Huawei P20 und auch das Huawei P20 Lite. Die Chinesen teasern auch nicht nur die erneut starke Kamera an, sondern lassen uns auch wissen, dass sie den Fokus auf AI gelegt haben, also auf künstliche Intelligenz. Wie sich das im einzelnen gestaltet, werden wir in Paris sehen, aber Huawei möchte gerne dennoch vorher schon ein wenig die Werbetrommel rühren.

In England hat man dazu in den Großstädten begonnen, eine Werbeoffensive einzuleiten. Dazu platziert man in den Innenstädten sowohl Graffitis auf den Bürgersteigen als auch LKWs mit großen Werbebannern. Das wäre jetzt vermutlich nur so maximal mittel-erwähnenswert, wäre das die gesamte Nachricht.

Die Nummer geht aber noch einen Schritt weiter, denn die Chinesen parken die Karren nicht irgendwo und sprühen ihre Graffitis nicht beliebig, sondern suchen sich spezielle Locations dafür. Ihr seht es bereits im Artikelbild oben: Die Ad-Vans im Beispiel dort parken direkt vor einem Apple Store.

Und genau so ist diese Werbung konzipiert: Huawei wirbt explizit in der Nähe von Apple Stores und auch vor den Samsung Experience Stores. Damit trollt man die Hauptkonkurrenten und erhofft sich vermutlich, dass man den ein oder anderen Samsung- oder Apple-Jünger bekehrt bekommt. Ich bezweifle, dass jemand, der sich gerade das iPhone X oder ein Galaxy S9+ zulegen möchte und sich bereits auf dem Weg zum Store befindet, durch die Huawei-Werbung von seinem mehr oder weniger tugendhaften Pfad abkommt.

Aber vermutlich geht es Huawei auch nicht in erster Linie darum. Es ist ein Marketing-Stunt, der kurz vor der Präsentation nochmal für ein wenig medialen Wirbel sorgen soll — und scheinbar gelingt das ja auch. Freche, aber witzige Nummer von Huawei oder Quatsch-Aktion? Was sagt ihr?

Quelle: The Inquirer via Phonearena