FridaysForFuture: Erste deutsche Stadt ruft den Klimanotstand aus

Diskutieren ist in diesen Tagen echt schwierig geworden, darüber haben wir ja schon oft auf diesem Blog gesprochen. Leute treffen mit vorgefertigten und fest zementierten Meinungen aufeinander, nicht im Ansatz gewillt, sich auch nur ein Stückchen im Kopf zu bewegen und über andere Optionen nachzudenken.

Das sehen wir aktuell beispielsweise in der Kühnert-Diskussion um dessen Sozialismus-Aussagen, noch besser sieht man es aber schon lange bei den Klima-Debatten. Grautöne zwischen all dem vermeintlich eindeutigen Schwarz oder Weiß sieht man da kaum, dabei wäre es so wichtig, dass sich ein möglichst breiter Konsens findet. Wirtschaft und weitestgehend auch die Politik spielen hier oft auf Zeit — dummerweise ist das die knappste Ressource von allen, wenn es darum geht, den Klima-Karren in letzter Sekunde nochmal aus dem Dreck gezogen zu bekommen.

Da tut es gut, dass die FridaysForFuture-Bewegung unermüdlich weiter ackert und den Unkenrufern zum Trotz auch an Feiertagen und während der Ferien demonstrieren geht. Schauen wir in die politischen Debatten in diesen Wochen, werden auch die größten “Ist doch alles okay mit dem Wetter”-Spinner einsehen müssen, dass die streikenden Kids einen ziemlichen Impact auf das politische Geschehen haben.

Nie zuvor wurde der Klimaschutz so energisch debattiert wie in diesen Tagen und nie zuvor haben sich auch die Wissenschaftler, die schon seit vielen Jahren auf die Gefahren des menschgemachten Klimawechsels hinweisen, so laut an die Seite von Aktivisten gestellt. Das sind erste Erfolge der Bewegung, aber eben leider noch nichts wirklich zählbares. Dazu bedarf es nämlich tatsächlich einschneidender Maßnahmen der jeweiligen Landesregierungen und die tun sich wie gesagt immer noch schwer damit.

Hier und da keimt aber dieses zarte Pflänzchen namens Hoffnung doch bereits auf. Beispielsweise in den Städten, in denen jetzt offiziell der Klimanotstand ausgerufen wird. Zu diesen Städten zählen: Vancouver, Oakland, Los Angeles, London und Basel, außerdem hat sich das britische Parlament dafür ausgesprochen, für Großbritannien diesen Klimanotstand auszurufen.

Auf diese Initiativen folgt jetzt mit Konstanz auch die allererste Stadt in Deutschland, wo der Gemeinderat eine entsprechende Resolution beschlossen hat:

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz beschloss die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands mit dem Auftrag, die zusätzlichen Maßnahmen auszuarbeiten. — Stadt Konstanz (@Stadt_Konstanz) May 2, 2019

Der Jubel bei den Kindern und Jugendlichen von FridaysForFuture ist natürlich riesengroß, weil die Stadt Konstanz explizit auf Initiative der Bewegung aktiv geworden ist. Ende Februar trafen Vertreter der Aktivisten nämlich auf Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU), der daraufhin zusicherte, dass an einem entsprechenden Beschluss gearbeitet würde.

Jetzt dürfen wir diesen Klimanotstand jedoch nicht als etwas rechtlich Bindendes betrachten. Aber Konstanz stellt künftig alle Entscheidungen unter einen Klima-Vorbehalt und das Bewältigen dieser Klima-Krise genießt ab sofort höchste Priorität. Das ist mindestens mal ein fettes Ausrufezeichen und hoffentlich auch ein Fingerzeig für viele Gemeinden in Deutschland, wie man mit der Thematik umgehen sollte.

Konstanz ruft auf Initiative von #FridaysForFuture den #KLIMANOTSTAND aus 🔥🔥🔥🌏.Der Gemeinderat der Stadt Konstanz… Gepostet von Fridays For Future Konstanz am Donnerstag, 2. Mai 2019

Jetzt tut sich auch in anderen Regionen des Landes einiges und ich könnte mir vorstellen, dass schon bald weitere Städte nachziehen werden, vielleicht ja sogar ganze Bundesländer. Wichtig wird aber sein, dass wir in der Bevölkerung sehr schnell feststellen können, dass es den Regierenden dieses mal wirklich ernst ist und wir es nicht erneut mit Lippenbekenntnissen zu tun haben.

via Spiegel