FridaysForFuture: Hurra, die Regierung bildet ein Klimakabinett

Es ist wieder Freitag und das bedeutet seit einiger Zeit, dass in vielen Städten Kinder und Jugendliche auf die Straßen gehen, um unter dem Motto #FridaysForFuture für eine nachhaltigere Welt zu demonstrieren. Initiatorin Greta Thunberg aus Schweden ist unter der Woche für ihre Bestrebungen und ihren Einsatz für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das war natürlich ein großes Hallo für all diejenigen, die sich schon seit einer Weile an ihr abarbeiten und sie als goldenes Kalb sehen, um das eine Meute von Klima-Hysterikern herumtanzt.

Erfreulich ist aber, dass mittlerweile auch die Stimmen der Wissenschaft lauter werden. #FridaysForFuture fordert nicht nur blauäugig eine bessere Welt und einen grüneren Planeten, sondern stützt sich ganz konkret auf die Warnungen aus der Wissenschaft, die fast einhellig mahnt, dass es für unseren Planeten fünf vor Zwölf ist.

Selbst bei mir in Dortmund gehen die Kids mittlerweile in großer Zahl auf die Straße, aus der Nummer ist längst eine weltweite Bewegung geworden. Da können auch die Regierungen nicht mehr weghören, oder sich mit einem “weiter so” wegducken, sondern müssen sich jetzt auch immer öfter äußern und rechtfertigen.

Auch in Deutschland bewegt sich was — zumindest auf den ersten Blick. Unlängst lobte die Kanzlerin die demonstrierenden Jungen und Mädchen bereits für ihr Engagement für den Klimaschutz und gestern verkündete die Bundesregierung, dass man nun auch einen weiteren Schritt geht, um selbst die Einhaltung der Klimaziele zu erreichen, die im Pariser Abkommen beschlossen wurden.

Aus diesem Grund wird man ein sogenanntes “Klimakabinett” gründen, in welchem verschiedene Ministerien zusammenarbeiten sollen. Zu den Fachministern, die in diesem Kabinett zusammenkommen, gehören — so berichtet die dpa — die Köpfe aus den Ressorts Umwelt, Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Landwirtschaft und Finanzen. In dem Ergebnispapier des Koalitionsausschusses heißt es dazu:

Die Bundesregierung wird ein Klimakabinett bilden, um die rechtlich verbindliche Umsetzung der Klimaschutzziele für das Jahr 2030 vorzubereiten.

Weiter erklärte man, dass die gesetzlichen Regelungen zum Klimaschutz noch in diesem Jahr verabschiedet werden sollen — eben ganz so, wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Wie genau sich dieses neue Kabinett dann zusammensetzen wird, wird in den nächsten Tagen noch verhandelt und entschieden, aber auf einen groben Kurs konnte man sich bereits jetzt verständigen.

Ich frage mich allerdings, wie viel sich tatsächlich verbessern lässt durch einen neuen, so groß angelegten Arbeitskreis. Skeptisch macht mich die Tatsache, dass wir uns dem Pariser Klimaschutzabkommen ja schon längst verpflichtet haben und sich die Regierung ja auch hinlänglich geäußert hat, was zu tun ist. Wenn dann jetzt erst ein Klimakabinett gegründet werden muss, dann klingt das für mich nach zwei Dingen:

Man hat bislang zwar Ziele formuliert, aber noch nicht sehr viel für die Umsetzung unternommen

Man hat sich schnell einen Arbeitskreis mit einem schönen Namen überlegt, um Engagement zu heucheln

Das ist jetzt allerdings natürlich nur mein subjektives, pessimistisches Empfinden, weil ich befürchte, dass dieses Klimakabinett ebenso wenig wirksam zusammenarbeiten wird wie der Digitalrat, der die Regierung bei der Digitalisierung unterstützen soll. Natürlich muss man der Regierung bzw. dem Klimakabinett nun auch erst einmal die Chance geben, tatsächlich loszulegen.

Ich erwarte erst einmal allerdings leider keinen großen Wurf. Bestärkt in diesem Glauben werde ich durch die Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die nämlich einen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vorgelegt hat. Dieser Entwurf soll festlegen, wie die konkreten Ziele für das Einsparen von Treibhausgasen aussehen sollen und das separat für die verschiedenen Ressorts wie zum Beispiel Verkehr. Wie die jeweiligen Minister dieses Ziel in ihrem Ressort erreichen, will Schulze dabei den Verantwortlichen selbst überlassen. Gerade die zuständigen Minister der Unionsparteien wehren sich jedoch vehement dagegen, sich auf konkrete Zahlen festnageln zu lassen. Meiner Meinung nach nicht der beste Auftakt einer Regierung, die exakt nach einem Jahr GroKo demonstrieren möchte, dass man den Klimaschutz (endlich) ernst nimmt.

Persönlich fürchte ich, dass Greta sowie ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen noch lange auf die Straße gehen müssen, um noch mehr Menschen zu aktivieren und zu sensibilisieren, bis auch in den Regierungen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden.

via Zeit