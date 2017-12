Frieden in Sicht? Amazon will wieder Chromecast und Apple TV anbieten

Ja, es ist schon eine Weile her, dass Produkte wie der Chromecast von Google oder Apple TV nicht mehr bei Amazon angeboten wurden. Mag sein, dass man wirklich so ziemlich alles bei Amazon kaufen kann — aber wenn der Versand-Konzern ein eigenes Konkurrenzprodukt am Start hat, zieht man eben schon mal diese Option und kickt die anderen Produkte einfach aus dem Angebot.

Im Oktober 2015 bereits nahm man die Produkte aus dem Angebot und begründete es unverschämterweise damit, dass man die eigene Kundschaft nicht verwirren wollte. Schließlich könnte es schlimmstenfalls dazu kommen, dass der geschätzte Kunde ein Streaming-Produkt erwirbt, welches dann keine Amazon Prime-Inhalte wiedergeben kann. Glücklicherweise hatte man ja direkt passenderweise die eigenen Fire TV-Gerätschaften am Start, um den Streaming-Hunger der Kundschaft zu stillen.

Dieses etwas eigentümliche Vorgehen Amazons ging sogar so weit, dass die KI Alexa, wenn man bei Amazon einen Chromecast bestellen wollte, automatisch einen Fire TV in den Warenkorb packte. Letzten Endes führte das alles dazu, dass sich auch Google bockig zeigte und für sich beschloss, dass alle YouTube-Inhalte von Amazons Hardware verschwinden — zunächst vom Amazon Echo Show, ab Januar auch von den Fire TV-Geräten.

Gibt Amazon nach?

Jetzt endlich kommt wieder (positive) Bewegung in die Geschichte: Wie CNET berichtet, reagiert Amazon, nur wenige Tage, nachdem auf dem Apple TV nun endlich auch eine App für Amazon Prime-Inhalte verfügbar ist. So gibt es mittlerweile wieder Produktseiten sowohl für den Apple TV und des Apple TV 4K, als auch für Googles Streaming-Produkte Chromecast und Chromecast Ultra.

Kaufen kann man die Hardware aktuell noch nicht wieder, aber es sieht so aus, als ob das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis alle Produkte wieder angeboten werden. Eine Amazon-Sprecherin bestätigte lediglich, dass man die (Wieder-)Aufnahme der Produkte ins Programm prüfe, viel mehr sagte das Unternehmen diesbezüglich nicht. Es gibt allerdings auch ein Statement von einem Google-Sprecher, was uns Kunden zumindest ein bisschen Hoffnung macht. Am Donnerstag sagte er:

We are in productive discussions with Amazon to reach an agreement for the benefit of our mutual customers. We hope we can reach an agreement to resolve these issues soon.

Im Moment sieht es also so aus, dass sich Amazon dem Druck beugt und die Produkte wieder aufnimmt sich dafür im Gegenzug erhofft, dass Google seinen Video-Dienst YouTube wieder für alle Echo Show- und Fire TV-Kunden anbietet.

Irgendwie dringen die großen Unternehmen — egal, ob wir jetzt von Apple, Amazon oder Google sprechen — immer weiter in andere Märkte und damit Bereiche vor, in denen die Konkurrenz ebenfalls aktiv ist. Das dürfte immer wieder mal zu Reibungen führen und wenn sich solche Giganten reiben, dann hat das auch fast immer direkte Auswirkungen auf uns Konsumenten. Es wäre also zu begrüßen, wenn diese Drei jetzt jeweils Schritte aufeinander zu gehen könnten und diesen eigentlich unsinnigen Streit beilegen.

via WinFuture.de