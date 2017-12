Weihnachten nähert sich mit großen Schritten, der Glühwein fließt in rauen Mengen auf den Weihnachtsmärkten und selbst das Wetter gestaltet sich mit sehr viel Schnee aktuell tatsächlich mal weihnachtlich. Bei Amazon (und nicht nur da, klar) klingelt es in dieser Zeit immer ganz besonders in der Kasse.

Amazon wäre aber nicht Amazon, wenn man beim Tech-Giganten nicht pünktlich zu Weihnachten noch eine neue Idee aus dem imaginären Hut zaubern würde. Wer mag, kann sich bei Amazon nämlich nun auch einen „smarten Weihnachtsbaum“ bestellen. Der geneigte Weihnachts-Fan hat dabei die Wahl zwischen Bundles in einer großen, der mittleren und einer kleinen Variante, so dass der smarte Weihnachtsbaum auch passend für jedes Wohnzimmer bestellt werden kann.

Was genau ist jetzt so „smart“ an diesen Bundles, die Amazon da anbietet? Los geht es erst einmal ganz herkömmlich mit einer Nordmann-Tanne. Je nach Bundle ist die bis zu 180 Zentimeter hoch. Mit im Set ist dann eine Lichterkette, eine smarte WLAN-Steckdose von TP-Link und last not least auch noch ein Amazon Echo Dot der zweiten Generation in der schwarzen Ausführung.

Damit wäre das Rätsel um den smarten Weihnachtsbaum gelöst: Er kommt mit Alexa-Unterstützung und das bedeutet, dass ihr mit dem Kommando „Alexa, schalte den Weihnachtsbaum an“ die festliche Beleuchtung einschalten könnt. Genau so lässt sich der smarte Baum selbstverständlich auch wieder ausknipsen.

Damit aber noch nicht genug: Dank der passenden Alexa-Skills könnt ihr euch auch Gedichte oder Weihnachtslieder vortragen lassen, auch Weihnachtsklänge könnt ihr erklingen lassen. Darüber hinaus funktioniert der Echo Dot genau so wie immer, steht euch also für massig weitere Fragen und Infos zur Verfügung und steuert eure Smart-Home-Gerätschaften.

Wie bereits erwähnt habt ihr bei diesen Weihnachtsbaum-Bundles die Wahl zwischen drei Größen. Dieses sind die Alternativen:

Amazon Echo Dot (2. Generation), Schwarz + TP-Link Smart Steckdose + Echte Nordmanntanne (165-180 cm) + 200er LED Lichterkette – 79,99 Euro

Amazon Echo Dot (2. Generation), Schwarz + TP-Link Smart Steckdose + Echte Nordmanntanne (145-160 cm) + 160er LED Lichterkette – 99,99 Euro

Amazon Echo Dot (2. Generation), Schwarz + TP-Link Smart Steckdose + Echte Nordmanntanne (100-120 cm) + 80er LED Lichterkette – 119,99 Euro

Echo Dot und die smarte Steckdose sind in den verschiedenen Sets also immer identisch, dafür variiert logischerweise die Größe des Baums und auch die Zahl der LED-Leuchten der Lichterkette. Wer seinen Baum schon besorgt hat oder vielleicht eh einen künstlichen im Einsatz hat, der kann diese Sets auch ohne Baum bestellen. In diesem Fall bezahlt ihr zwischen circa 55 und 65 Euro, je nach Bundle.

Für Weihnachtsfans dürfte sich dieses Paket in jedem Fall rechnen, davon ausgehend, dass ihr für die Kombination aus Steckdose (knapp 30 Euro), 200er Lichterkette (knapp 25 Euro) und Echo Dot (34,99 Euro) bereits etwa 90 Euro auf den Tisch blättert.

via Caschys Blog