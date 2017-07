Apple: Erscheint das iPhone 8 erst kurz vor Weihnachten?

Es herrscht Aufregung im Apple-Wonderland: Schon lange ist in Gerüchten von Schwierigkeiten bei der Produktion des Apple iPhone 8 die Rede. Das muss man nicht überbewerten – solche Gerüchte gibt es wohl bei jedem iPhone. Dieses mal werden aber konkrete Punkte genannt, die einen pünktlichen Release im September verhindern könnten und der neue Bericht von Fast Company befeuert nun viele der Gerüchte und lässt durchblicken, dass das iPhone 8 notfalls zwar pünktlich, aber vorerst ohne wichtige neue Features auf den Markt kommen könnte.

Das Wirtschaftsmagazin bezieht sich auf die üblichen gut informierten Kreise und spricht davon, dass laut seinen Quellen in den letzten Wochen durchaus Panik zu verspüren ist, die bei Apple in der Luft läge.