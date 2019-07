Es ist eine schöne Geste. Google Nest verschenkt 100.000 Home Minis an Menschen, die mit einer Behinderung leben und gelähmt sind. Das Unternehmen kündigte am Freitag eine Partnerschaft mit der Christopher and Dana Reeve Foundation an, um gelähmte Personen mit den Geräten auszustatten, damit sie ihre Umwelt besser kontrollieren und etwas mehr Unabhängigkeit erlangen können.

Die Kooperation wurde durch einen Blogbeitrag des Paralympics-Athleten Garrison Redd angekündigt, der bei den Olympischen Spielen 2020 in Toyko auf Gold für Powerlifting hofft. In seinem Beitrag beschreibt Redd, wie er den Sprachassistenten in seinem täglichen Leben für unterschiedliche Dinge im Smart Home nutzt: Temperaturänderung, Erinnerungen an seinen Trainingsplan und Einkaufslisten.

“Einige der größten Herausforderungen und Hürden, denen ich gegenüberstehe, bestehen im eigenen Zuhause. Wenn du gelähmt bist, wird dein Heim von einem Ort des Komforts zu einer Erinnerung an das, was du verloren hast. Lichtschalter und Thermostate sind normalerweise zu hoch an der Wand, und wenn mein Telefon auf den Boden fällt, kann ich keinen Freund oder ein Familienmitglied anrufen, wenn ich Hilfe brauche. Das hört sich vielleicht nach kleinen Problemen an, aber für Mitglieder der Behindertengemeinschaft verstärken sie den Mangel an Kontrolle und die Einschränkungen, denen wir oft ausgesetzt sind.” Paralympics-Athlet Garrison Redd

Personen, die gelähmt sind, können auf der Projektwebsite des Unternehmens, sehen, ob sie Anspruch auf einen kostenlosen Google Home Mini haben. Auf der Webseite findet man auch zahlreiche Geschichten von Betroffenen, die ihr Leben mit einem smarten Zuhause und einem Sprachassistenten verbessert haben. Das kleine Gerät ist der günstigste smarte Lautsprecher von Googles Produktpalette und kann an diverse Smart Home Geräte angeschlossen werden. Er kostet normalerweise um die 50 Dollar, wird aber regelmäßig für die Hälfte des Preises angeboten.

Obwohl wir heute schon über die Gefahren von Sprachassistenten im Bezug auf die Privatsphäre gesprochen haben, finde ich einen Einsatz bei gelähmten Menschen, die mit alltäglichen Aufgaben zu kämpfen haben, sinnvoll. Natürlich muss das jeder für sich alleine entscheiden, aber ich denke, dass es diesen Menschen ein Stück Komfort im eigenen Heim zurückgeben kann.

via: digitaltrends