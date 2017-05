Für mehr Empathie: SymPulse lässt Parkinson-Symptome fühlen

Die Geschichte beginnt bei einem Apotheker, der seinen Mitarbeitern ein emphatischeres Gefühl vermitteln wollte, wie es ist, mit Parkinson zu leben. Klick Labs, die sich selbst als digitales Innovationslabor für Gesundheit bezeichnen, hat diesen Wunsch erhört. Das in Toronto ansässige Unternehmen hat das Gerät „SymPulse“ entwickelt, das Menschen die Symptome eines Parkinson-Patienten nachempfinden lässt. Was als kleine Idee für eine Apotheke seinen Ursprung fand, könnte jetzt in vielen Krankenhäusern zum Einsatz kommen.

Kann man sich in jemanden hineinfühlen, erzeugt das Verständnis für die Situation seines Gegenübers. Klick Labs möchte das mit ihrem Gerät erreichen, um jeden Patienten als Menschen und nicht nur als Krankheitsbild zu definieren. „SymPulse“ kann sich deshalb auch auf jeden Erkrankten individuell anpassen.

Das Gerät besteht aus zwei Teilen: Eines für den Parkinson-Patienten und eins für seinen Gegenüber, sei es nun Familienmitglied oder Arzt. Der Erkrankte bekommt ein Armband um den Unterarm gelegt. Genau an die gleiche Stelle wird der anderen Person eine Art Blutdruckmanschette umgeschnallt, die sowohl mit einem Batteriepack als auch Motor ausgestattet ist.