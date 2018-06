Fußball-WM auf Facebook: Torjubel, Kamera-Effekte und mehr

Endlich ist es also wieder soweit: Der weltmeisterliche Ball rollt wieder und das vier Wochen lang. Es ist eines der weltweit größten Sportspektakel, was ihr auch sehr schön daran sehen könnt, dass es überall irgendwelche Fan-Aktionen gibt, bei denen ihr was gewinnen könnt, überall Spielpläne („zum Ausdrucken!!“) heruntergeladen werden können und 9 von 10 Lebensmitteln in lustigen schwarz-rot-goldenen Sondereditionen zu kaufen sind.

Wenn euch das jetzt schon übelst nervt, werdet ihr vermutlich nicht gerade freudig zur Kenntnis nehmen, dass sich auch auf Facebook alles um dieses Turnier dreht. Wenn ihr dem WM-Fieber aber auch — zumindest ein wenig — erlegen seid und Spaß daran habt, auch online mit euren Teams mitzufiebern, dann hält Facebook derzeit einiges für euch bereit.

Es gibt die Möglichkeit, euch im Messenger per Filter passend zu kleiden inklusive Schminke, ihr könnt euch per Kamera Sergio Ramos ins Haus holen, ihr könnt natürlich teilen, dass ihr die Spiele schaut und bekommt dort auch die wichtigsten Infos zum jeweiligen Spiel geliefert und nicht zuletzt gibt es auch ein Füllhorn an Animationen, mit denen ihr euer Team farbenfroh unterstützen könnt.

So, jetzt mal alle vier Wochen Maul halten – ich guck Fußball :D PS: Ihr seid jetzt schon genervt? Dann nutzt die… Gepostet von Carsten Drees am Donnerstag, 14. Juni 2018

Dass ihr bei Sportbegegnungen entsprechende Postings teilen könnt, die dann auch die Live-Scores enthalten (siehe oben), ist ja ein alter Hut, muss ich euch also nicht vorstellen. Das selbe gilt für die verschiedenen Sticker, die es anlässlich der WM gibt und auch zur WM und den Teams passende Profilrahmen gibt es in Hülle und Fülle. Alles andere jedoch findet ihr in diesem Artikel:

Messenger-Games

Es gibt ja viele kleine Spielchen, die ihr auf Facebook bzw. im Messenger zocken könnt. Auch das ist im Grunde ein alter Hut, aber anlässlich der Welt kann man darauf mal wieder hinweisen. „Keepie Uppie“ heißt der Spaß, oder auf gut Deutsch: Hochhalten. Ihr müsst einen Chat mit einem Freund starten und postet lediglich das Fußball-Emoji. Wenn ihr da drauf tippt, öffnet sich das versteckte Spielchen, das natürlich denkbar simpel ist: Einfach immer mit dem Finger auf den Ball tippen, um ihn springen zu lassen und verhindern, dass er zu Boden fällt. Gespielt werden kann auf Smartphones mit iOS und Android. Mein aktueller Rekord: 23, ihr Luschen :D

Unter den Instant Games könnt ihr euch zum Beispiel auch noch Golden Boot anschauen. Dort schießt ihr Freistöße und könnt beweisen, wie gut ihr den Ball um die Freistoßmauer herumgezirkelt bekommt. Aber Achtung, beides sind so nervige „nur einmal noch“-Spiele, die wenige Sekunden dauern, mit denen man aber dennoch Stunden verbringt, wenn man nicht aufpasst ;)

Auch Fantasy Sports von theScore hat einen WM-Modus verpasst bekommen. Hier stellt ihr euch Teams selbst zusammen und tretet dann gegen Freunde an. Hab ich selbst noch nicht gespielt — ihr könnt mich also gern wissen lassen, ob das Game was taugt.

Kamera-Effekte:

Bleiben wir im Messenger und schauen uns an, was die Kamera zu bieten hat. Eigentlich war es ja klar, dass es neben den bereits verfügbaren Filtern auch wieder was für Fans geben würde. Wenn ihr auf diese Gimmicks steht, dann könnt ihr die Kamera aufrufen und dort den Ball auswählen. Daraufhin öffnet sich dann ein Menü mit den Flaggen der mitspielenden Nationen. Sucht euch das gewünschte aus und schon seid ihr fertig geschminkt. Wenn ihr auf den Screen tippt, könnt ihr die Designs noch modifizieren. Ihr seid entweder komplett geschminkt oder bekommt kleine Flaggen auf die Wangen, außerdem könnt ihr wählen zwischen Stirnband , Wikinger-Helm und Perücke. Mir steht natürlich alles sensationell, is klar!

Aber nicht nur die Messenger-Cam hat was zu bieten. Öffnet die Kamera innerhalb von Facebook selbst und tippt auf den Zauberstab für die Effekte, dann könnt ihr Sergio Ramos auswählen, der virtuell in eurer Bude auftaucht und ein bisschen mit dem Ball rumspielt. Schade, dass Facebook das ausgerechnet mit dem Klopphengst macht und nicht einen anderen guten Spieler für diesen Gag gewinnen konnte.

WM-Animationen

Die meiner Meinung nach netteste WM-Spielerei auf Facebook sind aber die vielen Animationen, die dort anlässlich der Weltmeisterschaft implementiert wurden. Schreibt man beispielsweise „Schland“ „(oder eine Variante mit mehr „a“s), dann wird das Wort bunt angezeigt und mit einem Link unterlegt. Klickt ihr drauf, wird eine schwarz-rot-goldene Animation ausgelöst, ebenso bei allen möglichen Variationen von „Auf geht’s Deutschland schießt ein Tor“.

Das bietet Facebook tonnenweise und für alle Nationen an, außerdem gibt es auch noch verschiedene Schlüsselwörter für eine Tor-Animation, die dann so aussieht:

Die anderen Animationen sind allesamt ziemlich ähnlich und pfeffern alles Mögliche in Landesfarben durchs Bild. Probiert die Wörter am besten selbst aus, so wie euch danach ist. Hier ist die Liste mit den ganzen Keywords. Natürlich weiß ich nicht, ob die so komplett ist. Findet ihr weitere Schlüsselwörter, könnt ihr sie uns natürlich gern nennen – viel Spaß damit :)

Russland

Россия, вперёд

Россия вперёд

Болеем за наших

Uruguay

vamo arriba la celeste

vamo’ arriba la celeste

arriba la celeste

Saudi-Arabien

معاك_يالأخضر

Ägypten

يلا يا مصر

yalla ya masr

شجع منتخب مصر

شجع مصر

Portugal

força portugal / forca portugal

não somos 11, somos 11 milhões / não somos 11 somos 11 milhões / nao somos 11, somos 11 milhoes / nao somos 11 somos 11 milhoes

Spanien

vamos españa/ vamos espana

Marokko

dima maghreb / dima dima maghreb

allez maghreb

Iran

Bacheha motchakerim

بچه‌ها متشکریم

bacheha motshakerim

دود دورو دود دود، ایران

dood dorodoo dood dood iran

Frankreich

allez les bleus

allez la france

Dänemark

vi er røde, vi er hvide / vi er røde vi er hvide / vi er rode, vi er hvide / vi er rode vi er hvide

og det var danmark, ole ole ole / og det var danmark ole ole ole

Peru

arriba peru / arriba perú

vamos peru / vamos perú

Australien

aussie aussie aussie oi oi oi / aussie aussie aussie, oi oi oi

c’mon socceroos / cmon socceroos / come on socceroos

Argentinien

vamos argentina

Kroatien

naprijed, vatreni / naprijed vatreni

Nigeria

up super eagles

all we are saying, give us one goal / all we are saying give us one goal / all we are saying, give us more goals / all we are saying give us more goals

Island

áfram ísland / afram island

strákarnir okkar / strakarnir okkar

Brasilien

vai brasil

rumo ao hexa

Schweiz

hopp schwiiz

hop suisse

forza svizzera

Serbien

napred orlovi

srce na teren

Costa Rica

vamos ticos

vamos costa rica

Deutschland

schland

auf geht´s deutschland, schießt ein tor / auf gehts deutschland, schießt ein tor / auf geht´s deutschland, schiesst ein tor / auf gehts deutschland, schiesst ein tor / auf geht´s deutschland schießt ein tor / auf gehts deutschland schießt ein tor / auf geht´s deutschland schiesst ein tor / auf gehts deutschland schiesst ein tor

auf geht´s deutschland / auf gehts deutschland

Schweden

heja sverige

kom igen sverige

Mexiko

vamos méxico / vamos mexico

soy méxico / soy mexico

Südkorea

대한민국화이팅 / 대한민국 화이팅 / 대한민국파이팅 / 대한민국 파이팅

한국축구화이팅 / 한국 축구 화이팅

England

come on, england / come on england

three lions / 3 lions

Belgien

come on belgium / come on, belgium

allez la belgique

komaan belgië / komaan belgie

Panama

vamos panama / vamos panamá

vamos marea roja

Tunesien

allez les aigles de carthage

بالڨليب جيبوها يا لولاد

Polen

polska gola

Polska Biało-Czerwoni / Polska Biało Czerwoni / Polska Bialo-Czerwoni / Polska Bialo Czerwoni / Polska, Biało-Czerwoni / Polska, Biało Czerwoni / Polska, Bialo-Czerwoni / Polska, Bialo Czerwoni

Kolumbien

vamos colombia

sí sí colombia / si si colombia

Japan

がんばれ日本

がんばれ日本代表

頑張れ日本

Senegal

ca kanam sunu gaïnde / ca kanam sunu gainde /

gaïnde ndiaye ca kanam / gainde ndiaye ca kanam

allez les lions de la teranga

Torjubel

Tooooooor (ja, auch mit weniger „o“s ;)

goal (ggggoal, goaaaal, goooallll, gggoooaalll, etc)

gol

mål

¡gol

goa

mark

ゴーール

jeest (jeeeeest)

golo

Гоол

جوول

گلل

Jetzt viel Spaß beim Jubeln und beim WM-Glotzen — lasst mich wissen, falls Facebook noch etwas zu bieten hat, auf das wir hier unbedingt hinweisen müssen.