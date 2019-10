Als letztes Jahr im August der Galaxy Home vorgestellt wurde, ein smarter Lautsprecher mit Samsungs digitalem Assistenten Bixby an Bord, vertröstete man uns auf 2019, was den Release angeht. Das Jahr ist mittlerweile fast vorbei, der Speaker ist aber weit und breit nirgends zu sehen. Im Rahmen der Samsung Developer Conference 2018 konnten wir uns das Teil immerhin persönlich anschauen und auch vom tollen Sound überzeugen.

Jetzt findet aktuell in San Jose wieder die Entwicklerkonferenz der Koreaner statt und einen Release-Termin zum Galaxy Home nennt uns Samsung immer noch nicht. Dafür finden wir dort nun aber den kleinen Bruder, den Samsung Galaxy Home Mini. Auch hier gilt leider wieder, dass es keine offizielle Vorstellung gibt, keinen Termin, keinen Preis und auch sonst herzlich wenige Infos.

Klar ist aber natürlich, dass auch hier das erneut verbesserte Bixby an Bord ist. Ob Bisby jemals wirklich richtig Fahrt aufnehmen wird angesichts der starken Konkurrenten Google Assistant, Amazon Alexa und Siri von Apple, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz bastelt Samsung eifrig weiter an dem digitalen, smarten Helferlein und installiert ihn dementsprechend auch auf diesem Speaker-Neuankömmling.

Nett anzusehen ist das Teil allemal, davon können wir uns aber nichts kaufen. Bei der Konferenz wird das Teil als “AI Interface for Smart Home Everywhere” angeteasert — natürlich ohne weitere Hinweise. Immerhin wissen wir, dass man sich in Südkorea seit knapp zwei Monaten für den Beta-Test des Galaxy Home Mini anmelden konnte. Wer eine Zusage erhält, das Teil im kleinen Kreis ausprobieren zu dürfen, soll den Speaker vor dem offiziellen Release zugeschickt bekommen — damit Samsung das Gerät schon mal vorab unabhängig in der freien Wildbahn testen lassen kann.

Ich wüsste tatsächlich gern, wie sich der Galaxy Home Mini im Vergleich zur Konkurrenz macht, aber da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, wie es scheint. Echt mal, Samsung: Keine Specs, kein Datum, kein Preis — das könnt ihr eigentlich besser!

via SamMobile und Android Authority