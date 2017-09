Galaxy Note 8: Neuer Rekord der Vorverkaufszahlen aufgestellt

Das Galaxy Note 8 wurde am 23. August vorgestellt und ist das Smartphone mit dem größten Bildschirm in der Geschichte der Note-Geräte. Es ist außerdem das erste Handy weltweit, das eine 12 MP Dual-Kamera mit optischer Bildstabilisierung besitzt. Auch wir waren von dem Galaxy Note 8 ausgesprochen begeistert, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt. Das Smartphone wird am 15. September zum offiziellen Verkauf stehen, doch schon jetzt hat das Gerät in kürzester Zeit mehr Vorbestellungen eingesammelt als seine Vorgänger.

Von der Akku-Katastrophe des Galaxy Note 7 im letzten Jahr ist offenbar nichts mehr zurückgeblieben. Die Menschen haben scheinbar wieder Vertrauen in Samsungs Geräte und schlagen beim Note 8 ordentlich zu. Das kann unteranderem auch daran liegen, dass das Smartphone von Fachleuten und der Presse durchgängig viel Lob erhalten hat. In einer Pressemitteilung hat Samsung USA nun bekannt gegeben, dass das Note 8 im Vorverkauf einen neuen Bestell-Rekord aufgestellt hat.