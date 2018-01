Galaxy X: Samsung zeigt faltbares Smartphone im Hinterzimmer [CES]

Auf der CES 2018 in Las Vegas hat bereits LG einen 65 Zoll großen Fernseher gezeigt, der sich aufrollen lässt. Faltbare Displays sind im Trend und Gerüchten zufolge, hat auch Samsung ein solches Gerät in petto. Mag man diesen Munkeleien Glauben schenken, so hat das Unternehmen während der Messe sein mysteriöses FaltPhone mit biegbarem Display im Hinterzimmer vorgeführt. Bis jetzt nur ein Prototyp, trotzdem schon ziemlich cool. Obwohl diese Treffen unter strengster Verschwiegenheit stattfanden, drangen trotzdem einige Details an die Öffentlichkeit. Beachtet jedoch, dass von diesen Leaks nichts garantiert ist!

Das faltbare Handy läuft unter dem Namen Galaxy X und soll im Jahr 2019 auf den Markt kommen. Die Ähnlichkeit zum Namen des iPhone X ist unverkennbar. Nachdem Samsung schon bestätigt hatte, dass das Galaxy S9 als nächstes geboren wird, macht das X (für zehn) im Namen schon Sinn. Das Display des Handys soll 7,3 Zoll groß sein, zu Auflösung oder weiteren Details gibt es keine Informationen.

Wie immer, wird sich die Gerüchteküche nicht wirklich einig darüber, was sie denn kochen soll. Denn es gibt zwei Versionen des Krümmungsmechnismus. Die einen berichten davon, dass sich das Handy nach innen zusammenklappen lässt. Die anderen sind der Meinung, es wäre nach außen faltbar. Inzwischen einigte man sich darauf, dass wohl beide Ausführungen auf den Markt kommen werden. Ob und was davon stimmt, bleibt abzuwarten.

Außerdem muss der Faltprozess im Laufe der Zeit einiges aushalten. Berichten zufolge, hat Samsung deshalb an einem faltbaren Display-Panel gearbeitet, das diesen Vorgang 200.000 Mal überlebt hat. Apropos Display! Auch hier gibt es Uneinigkeiten, was dessen Design betrifft. Entweder wird der 7,3 Zoll große Bildschirm sich wirklich einfach flexibel biegen lassen, oder es wird wie ein Klapphandy mit zwei Screen-Seiten werden. Schaut man sich das Patent zu dem Gerät an, wird wohl eher letzteres der Fall sein.

Dem Patent können wir auch weitere Details zu dem Smartphone entnehmen. Beispielsweise wird die Batterie im unteren Teil des Gehäuses integriert. Dort befindet sich auch das Mikrofon, der Lautsprecher hingegen befindet sich oben am Handy. Kameralinsen werden, wie immer, auf der Vorder- und Rückseite des Gerätes verbaut. Außerdem soll ein Herzfrequenzmessgerät vorhanden sein.

Wir dürfen gespannt sein, was 2019 bei Samsung passiert. Erstmal jedoch freuen wir uns auf das kommende Galaxy S9.

via: slashgear und letsgodigital