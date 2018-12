Gamebook: Portable Gaming-Konsole für vielreisende Zocker

Computerspiele sind ein Megatrend und längst nicht mehr nur bei Jugendlichen beliebt. Mit dem Handy, Laptop oder iPad können wir mittlerweile auch von unterwegs aus chatten, shoppen oder arbeiten, aber zocken wird da etwas schwierig. Die meisten Gamer betrachten Handyspiele nämlich als total lame, wie das Debakel um Diablo Mobile von Blizzard zeigte. Das Stuttgarter Startup CaseGaming möchte das ändern und mit dem GameBook einen portablen Konsolenlaptop auf den Markt bringen, mit dem man auch unterwegs spielen kann.

Das Projekt soll über Kickstarter finanziert werden und dort will das Team bis zum 4. Januar 2019 mindestens 40.000 Euro sammeln. Danach soll das Gerät bis Ende 2019 ausgeliefert werden. Es handelt sich hierbei quasi um eine “Console-to-go”, mit der man unterwegs auf Geschäftsreisen im Zug oder im Hotel seiner Gaming-Leidenschaft nachgehen kann. Bisher gibt es nur in den USA ähnliche Geräte, doch mit dem GameBook – made in Germany – will das Entwicklerteam anspruchsvolle Technologie und Design vereinen. So soll mobiles Konsolen-Gaming auch hierzulande erschwinglich werden.

Das Konzept von Gamebook ist schnell erzählt: Die Spielekonsole wird ein speziell dafür konstruiertes Gehäuse gepackt und somit tragbar für die Nutzung von unterwegs. Dabei werden alle zum Spielen benötigten Komponenten in das Gehäuse integriert und dann braucht man eigentlich nur noch eine Steckdose – ganz nach dem plug&play Prinzip. Dabei kommt es auch nicht zu nervigem Kabelsalat, da alles schön verpackt ist.

“Für Hobbyspieler und E-Sportler eröffnen wir dadurch eine völlig neue Welt.” Maik Berthold, Forscher am Frauenhofer Institut

Das Gamebook-Projekt soll außerdem unterschiedliche Möglichkeiten in der Gestaltung des Cases bieten, sodass sich jeder Spieler, seine eigene, ganz einzigartige Spielumgebung kreieren kann. Noch dazu, will man das Gaming Case in zwei Bildschirm-Ausführungen anbieten: Die größere Variante bietet mit einem 23,8 Zoll Bildschirm einen komfortablen Ersatz für das heimische Gaming-System. Die kleinere Variante ist mit ihrem 18,4 Zoll Bildschirm deutlich kompakter. Beide Varianten gibt es sowohl mit Full HD (1.920 x 1280 Pixel) als auch mit Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) Auflösung.

Auf Kickstarter sammelt das Team nun für die Serienfertigung des Produkts und den geplanten Markteintritt Ende 2019. Unterstützer, die sich das GameBook sichern will, erhalten das kleine GameBook bereits ab knapp 300 Euro. Die große Variante kostet dort in der Basis-Version 359 Euro, doch später sollen die Produkte 440 Euro bzw. 549 Euro kosten.

