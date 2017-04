Sie sind in jeder Kommentarspalte und noch so kleinen Antwortzeile zu finden: Hasskommentare und Shitstorms. Das Internet hat zu viele dunkle Ecken, aus denen immer wieder Trolle hervorkriechen und sich hinter ihrem flimmernden Bildschirm in Sicherheit wiegen. Ein Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas will gegen solche Hasstiraden vorgehen, doch reicht das wirklich aus? Und ist die Meinungsfreiheit dadurch eigentlich gefährdet?

Wer einen unangebrachten Kommentar auf Facebook und Co. entdeckt, kann ihn melden. Ob dieser dann auch gelöscht wird, hängt von der jeweiligen Formulierung ab. Denn meist werden solche Meldungen gar nicht von echten denkenden Menschen bearbeitet, sondern von Computeralgorithmen, die nur nach bestimmten Worten filtern. Ein geschickter Troll kann seine Hetze also hübsch verpacken, ohne, dass er dafür bestraft werden kann.

Bisher haben wir in Deutschland Zivilgerichte, Strafgerichte, Arbeits-, Verwaltungs-, Sozial-, Patent- und Finanzgerichte. Mit dem neuen „Netzwerkdurchsetzungsgericht“ führt der Bundesjustizminister quasi ein neues Gericht ein – ein Netzwerkgericht. Diesen Namen trägt es zwar nicht, funktioniert aber ähnlich. Denn laut dem entsprechenden Gesetzentwurf müssen Betreiber sozialer Netzwerke innerhalb von 24 Stunden strafbare Inhalte löschen, bei besonders pikanten Fällen sogar innerhalb von sieben Stunden. Ansonsten drohen bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld für Unternehmen.

Laut der Online-Community YouGov, in der Millionen Menschen ihre Sichtweisen austauschen können, finden 70 Prozent der Deutschen die Idee von Heiko Maas sinnvoll. Darunter sind vor allem ältere Menschen zu finden. Da die Meinungsfreiheit bei uns einen essentiellen Stellenwert einnimmt und damit quasi das Recht einhergeht, alles sagen zu dürfen was einem passt, wurde auch diese Frage in der Umfrage behandelt. Rund 26 Prozent aller Teilnehmer befürchten, dass der Gesetzentwurf die Meinungsfreiheit im Internet gefährdet. 65 Prozent sind da der gegenteiligen Meinung.

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Auszug aus dem Grundgesetz, Artikel 5, Absatz 2

Ich schließe mich auf jeden Fall der letzten Gruppe an, denn Meinungsfreiheit ist zwar ein Grundrecht, berechtigt aber keinen dazu sich wie die Axt im Wald zu verhalten. Man kann sagen, dass die Meinungsfreiheit seine Grenzen dort findet, wo die Rechte und Würde anderer Menschen verletzt wird. Das gilt sowohl online wie auch offline.

Da 70 Prozent in dieser Umfrage angegeben haben, dass der Gesetzentwurf gegen Hasskommentare eine sinnvolle Strategie ist, stellt sich nun natürlich die Frage, ob dem auch wirklich so ist. Ich denke, dass es ein guter erster Schritt in die richtige Richtung ist, aber auf keinen Fall endgültig. Fest steht, es muss was getan werden! Nachbessern kann man immer noch. Und eine Grenze muss definiert sein, denn wenn nichts getan wird, ist es auch eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Beispiel: YouTuber werden runter gemacht, weil sie ihre Meinung in einem Video verpacken.

Ein Problem könnte sein, dass die 24 Stunden Frist nicht ausreicht. Um das Bußgeld nicht zahlen zu müssen, wählen soziale Netzwerke vielleicht den Weg des voreiligen Löschens, ohne vorher eine angemessene Prüfung vorzunehmen. Am Ende fallen darunter womöglich noch Diskussionskommentare, die zwar harsche Kritik ausüben, jedoch erlaubt sind.

Nun würde ich gern eure Meinung dazu wissen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von dem Gesetzentwurf haltet, ob ihr in sinnvoll findet und wie ihr generell zum Thema Meinungsfreiheit steht.

via: yougov