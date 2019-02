Genmanipulation bei Babys könnte zu Hirnverbesserungen geführt haben

Die Geschichte um Chinas genmanipulierte Babys nimmt kein Ende. Nach der Geburt von genveränderten Zwillingen in China im vergangenen Jahr und der angekündigten Schwangerschaft einer zweiten Frau, sah sich die Welt mit ethischen Fragen konfrontiert. Auch wir haben darüber berichtet und seitdem haben sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt näher mit dem Fall beschäftigt. Sie sind nun zu dem Schluss gekommen, dass das Verfahren zu Veränderungen im Gehirn der Babys geführt haben könnte, die die Kognition und das Gedächtnis verbessern könnten.

Bei den genetischen Veränderungen hat man ein Gen namens CCR5 eliminiert, das für potenziell tödliche Krankheiten wie HIV, Pocken und Cholera verantwortlich ist. Ein neu veröffentlichtes Paper in der Zeitschrift Cell macht auch deutlich, dass die Manipulation des CCR5-Gens zusätzlich zu einer verbesserten Regeneration nach Hirnverletzungen führen kann. Das wurde allerdings nur bei Mäusen nachgewiesen. Bisher ist unklar, ob der chinesische Forscher He Jiankui mit seinen umstrittenen Experimenten nur versucht hat, das Risiko der tödlichen Krankheiten zu reduzieren oder, ob er sich auch über die langfristigen Veränderungen im Hirn bewusst war.

Nun könnte man sich ja fragen, warum da alle so ein Drama draus machen, wenn die Veränderungen anscheinend positiv sind. Im Prinzip aus den gleichen Gründen, aus denen die Nachricht des Versuchs die Wissenschaftler schockierte: Das Testen solcher unbewiesenen Behandlungen ist zutiefst unmoralisch und birgt ein extrem hohes Risiko. Es hätte auch anders ausgehen können und man hätte den Kindern für ihr Leben geschadet. Übrigens kam bei Untersuchungen zu dem Fall ans Licht, dass im Laufe der Studie sogar Gentests an Föten durchgeführt wurden, die bis zu sechs Monate alt waren.

“Wir wissen einfach nicht genug, um vorherzusagen was passiert, wenn jemand versucht die kognitive Funktion zu verbessern. Unbeabsichtigte Folgen sind eine der traurigen und alltäglichen Folgen, wenn Menschen anfangen, sich mit ernsten Dingen zu beschäftigen, die wir noch nicht ausreichend erforscht haben – selbst, wenn er gute Absichten hat.” Alcino J. Silva, Neurobiologe an der University of California

Der Neurobiologe fügte außerdem hinzu, dass er “nicht überrascht wäre, wenn die Verbesserungen, die im Gedächtnis ersichtlich sind, parallel zu Defiziten in anderen Bereichen der kognitiven Funktion geführt haben”.

Irgendwann in der Zukunft können Medikamente und andere Behandlungen entwickelt werden, um Krankheiten wie HIV, Pocken und Cholera in den Griff zu bekommen, aber unverantwortliche Experimente wie die von He Jiankui sind nicht der richtige Weg.

via: digitaltrends