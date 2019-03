Gerücht oder Humbug? Bastelt Nintendo am eigenen Gaming-Smartphone?

Gaming-Smartphones — eine kleine Nische, die von einigen Herstellern wie beispielsweise ASUS aber dennoch mit Feuereifer bedacht wird. Xiaomi hat gerade erst sein Black Shark 2 vorgestellt, welches explizit als Gaming-Device vermarktet wird. Es handelt sich dabei um ein echtes High-End-Teil mit 12 GB RAM und einem Snapdragon 855 — also wirklich die beste Voraussetzung, dass sich auf dem Hobel geschmeidig zocken lässt.

Razer arbeitet bereits an der dritten Generation seines Gaming-Smartphones und Vivos neues IQOO wird zwar nicht explizit als Gaming-Handset angepriesen, bringt aber die selbe Rechen-Power mit wie das Black Shark 2. Laut DigiTimes loten sowohl Razer als auch ASUS derzeit eine Partnerschaft mit Tencent aus, um in China den Spiele-Markt erobern zu können, aber das ist nicht der spannendste Aspekt dieser DigiTimes-Meldung. Interessanter ist das hier:

There have been speculations about Nintendo planning to launch a gaming handset that can integrate with its Switch consoles, the Japan-based vendor has yet to respond to such speculations.