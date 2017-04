Es ist noch etwa ein knappes halbes Jahr hin, bis wir die neuen iPhones zu sehen bekommen. Dabei könnte es sich dann im September schlimmstenfalls zunächst einmal „nur“ um das iPhone 7s und das iPhone 7s Plus handeln. Wie jüngste Gerüchte nämlich besagen, könnten Schwierigkeiten bei der Produktion dazu führen, dass das Apple iPhone 8 – also die Jubiläums-Ausgabe anlässlich von 10 Jahren iPhone – erst im Oktober startet, oder gar erst im November.

Wie gesagt: Es sind bislang nur Gerüchte, die wir da aus Asien vernehmen, also sollten wir erst mal nicht in Panik verfallen. Allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass wir davon hören, dass es Komplikationen bzw. Verzögerungen bei der Produktion geben könnte. Schließlich dürfte das Jubiläums-iPhone sich deutlich von den bisherigen Handsets unterscheiden und mehr Veränderungen bedeuten zwangsläufig auch höhere Ansprüche an die Produktion und damit verbunden ein höheres Risiko.

Wie die Economic Daily News berichten (via DigiTimes), sind es Produktionsschwierigkeiten beim neuen 3D-Sensor und beim Laminierungsprozess des OLED-Displays, die den Termin für den Verkaufsstart nach hinten drücken könnten. Logisch, dass das zu diesem Zeitpunkt von keinem Unternehmen bestätigt wird – weder von den produzierenden, erst recht nicht von Apple.

Wir wollen das aber dennoch einfach mal im Hinterkopf behalten, dass iPhone 8-Käufer sich eventuell ein wenig länger gedulden müssen als diejenigen, die die regulären neuen Modelle erwerben wollen. Es ist ja wirklich noch ein paar Monate hin. Zeit genug, sich darüber Gedanken zu machen, ob Apple eventuell ein späteres Event ins Auge fassen könnte, um das iPhone 8 zu präsentieren, oder ob trotz Verschiebung alle drei Handsets im September angekündigt werden.

