Gerüchteküche: Arbeitet Google an Game-Streaming-Dienst samt Konsole?

Es häufen sich Gerüchte über eine Cloud-Gaming-Plattform von Google. Die Rede ist von „Yeti“, einem Spiele-Streaming-Dienst, wie es Netflix für Serien und Filme ist. Eigentlich sollte die Plattform zur letzten Weihnachtssaison starten. Der Termin hat sich nach hinten verschoben und bislang wurde noch keiner neuer genannt.

Yeti würde ähnlich wie PlayStation Now funktionieren. Nutzer können ein Abonnement abschließen und dann verschiedene Games streamen. Diese werden auf einem Server ausgeführt und müssen nicht mehr heruntergeladen werden. Ursprünglich war die Plattform wohl für die Anwendung mit Googles Chromecast gedacht, welches Yeti dann auf den Fernseher übertragen hätte. Neuen Gerüchten zufolge wird das Unternehmen jedoch auch eine Konsole mit eigenen Controllern herausbringen.

Man munkelt, dass Google wohl schon zwei Jahre an dem Projekt arbeitet. Vor kurzem ist auch der ehemalige Playstation- und Xbox-Entwickler Phil Harrison zu dem Suchmaschinenriesen gewechselt. Eine Herausforderung, die es bei dem Vorhaben zu meistern gilt, ist die Latenzzeit. Denn, wie oben schon erwähnt, laufen die Spiele nicht mehr lokal auf der Spielekonsole ab. Eingabebefehle müssen also einen ganz schön weiten Weg zurücklegen – über den Server, zurück zur Konsole und an den Fernseher.

Allerdings haben einige andere Plattformen, wie Nvidia GeForce Now und PlayStation Now diese Latenzzeit auf ein akzeptables Niveau gedrückt. Vielleicht ein möglicher Grund, weshalb Google erst jetzt mit einer Spielekonsole um die Ecke kommt.

Weitere Informationen zu Preis und Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben. Ich schätze mal, dass sich die Kosten für das monatliche Abonnement auf etwa 10 Euro belaufen werden. Das ist ungefähr das Preissegment in dem sich ähnliche Plattformen auch bewegen. Bleibt die Frage nach den Games, die Google mit Yeti anbieten will. Auch hier liegen keinen näheren Informationen vor.

Man könnte natürlich PC- wie auch bekannte Konsolen-Spiele für die PS4 und Xbox One anbieten. Letzeres halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Meine Vermutung ist, dass Yeti hauptsächlich gängige PC- sowie Android-Games abdecken wird. Das wäre naheliegend, doch genauere Details bekommen wir hoffentlich am 19. März zu hören. Dann nämlich ist die Games Developers Conference in San Francisco.

via: pocket-lint