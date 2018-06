Geschützte Musik und musical.ly-Klon: Facebook probiert’s mit Musik

Was passiert, wenn man ein selbst gefilmtes Video bei Facebook veröffentlicht, in welchem als Untermalung urheberrechtlich geschützte Musik zu hören ist? Wenn man Glück hat, passiert gar nichts, weil einfach zu viele Videos auf Facebook veröffentlicht werden, als man kontrollieren kann. Wenn man richtig viel Pech hat, kann euch sogar eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung ins Haus schneien. Dazwischen liegt dann die wahrscheinlichere Möglichkeit: Facebook zieht den Clip aus dem Verkehr.

Damit soll künftig Schluss sein, lässt uns Facebook jetzt in einem neuen Blogpost wissen. Die Kalifornier haben ja sehr, sehr lange mit den großen Musik-Labels (Warner, Sony, Universal) und auch vielen Indies verhandelt und konnte dann vor wenigen Monaten Vollzug melden. Die Folge daraus ist, dass Facebook künftig neue Wege anbieten möchte, wie wir auf Facebook Musik genießen.

Konkret wird das so aussehen, dass zunächst einmal urheberrechtlich geschützte Musik nicht beanstandet wird, wenn sie in euren Videos auftaucht. Gehört ein verwendeter Song zu dem riesigen Pool der jetzt erlaubten Stücke, soll das durch einen kurzen Hinweis bestätigt werden. Andernfalls bekommt ihr die Möglichkeit, bei einer Beanstandung den Song aus einem Clip zu entfernen, berichtet Engadget mit Verweis auf einen Facebook-Sprecher.

Das wird jetzt bereits in einigen Märkten getestet und der Plan Facebooks sieht vor, dass diese Möglichkeit danach Nutzern weltweit angeboten wird. Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit in Sachen Facebook und Musik.

Das Unternehmen unternimmt nämlich erneut einen Versuch, einer hippen Konkurrenz Nutzer zu klauen, indem man eine Funktion einfach nachbaut oder in einer ähnlichen Weise in seine eigenen Dienste integriert. Dieses mal hat es die App musical.ly erwischt. Dort können 15 Sekunden lange Clips aufgenommen werden, in denen ihr Playback zu einem Lied singt, also nur die Lippen bewegt.

Der besondere Reiz von musical.ly liegt darin, dass ihr das Video in einer anderen Geschwindigkeit aufnehmt. Normal abgespielt können eure Bewegungen und eure Mimik dann recht witzig aussehen und wer mag, kann diese Clips dann eben mit seinen Leuten teilen und die Welt dran teilhaben lassen.

Ganz genau so hat Facebook diese Nummer mit seinem Feature „Lip Sync Live“ nicht nachgebaut. Bei Facebook haben wir es nämlich mit einer Funktion zu tun, die in die Live-Kamera integriert wird. Bevor man also mit seinem Smartphone live geht, wird künftig eine neue Option zur Verfügung stehen. Die wählt ihr dann aus, sucht euch das passende Lied, wartet den Countdown ab und schon geht ihr mit eurer Playback-Show auf Sendung. Im Video wird dann auch Interpret und Songname eingeblendet, ein Fingertipp bringt euch direkt zur Seite des Künstlers.

Zu Beginn stehen hunderte Songs bereit, darunter sowohl neue als auch alte Hits wie zum Beispiel “Welcome to The Jungle” von Guns N’ Roses, “Havana” von Camila Cabello, „Happier“ von Ed Sheeran oder “God’s Plan” von Drake. Natürlich soll diese Musik-Bibliothek mit der Zeit weiter aufgestockt werden.

Lassen wir mal außen vor, dass sich die Kameradin im Demo-Video ausgerechnet den Drake-Song herausgepickt hat (ich könnte durchdrehen bei diesem exzessiven Auotune-Einsatz). Die Idee ist sicher für viele der jüngeren Facebook-Selbstdarsteller eine willkommene Abwechslung zu den „normalen“ Live-Videos.

Persönlich hätte ich es schöner gefunden, wenn das Feature nicht ausschließlich live funktionieren würde und wir die Lip Sync Clips auch offline erstellen könnten. Aber vermutlich bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe dieser neuen Video-Funktion ;)

Auch dieses Feature wird jedenfalls bereits in einigen Ländern getestet und so denn alles glatt läuft, möchte Facebook auch Lip Sync Live weltweit ausrollen. In seiner Ankündigung lässt uns der blaue Riese aber auch wissen, dass das noch nicht alles war, was Facebook zum Thema Musik einfällt.

We’re exploring more ways to bring music to Facebook. In the coming months, we’ll start testing options for adding the music you love to Facebook Stories. We’re looking forward to continuing to work with the music industry to create new ways for people to connect and express themselves through music across our family of apps.