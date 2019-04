Gesetz gegen Gewaltvideos: Jetzt diskutiert auch Australien über Zensur

In Deutschland bzw. in der kompletten EU wird immer noch eifrig über Upload-Filter diskutiert und gestritten. Auch in anderen Teilen der Welt setzt man sich aber damit auseinander, welche Inhalte ins Netz gehören und welche nicht — und wie man die unangemessenen Inhalte unterbinden kann.

Ganz konkret geht es um Australien, wo die Politik nach dem schrecklichen Christchurch-Attentat ähnlich schnell reagiert wie in Neuseeland selbst, wo das Massaker stattgefunden hat. Während in Neuseeland die Waffengesetze verschäft wurden, zielt man in Australien jedoch aufs Internet ab. Konkret bezieht man sich in der Regierung auch auf den Terroranschlag im Nachbarland und möchte unterbinden, dass es sich wiederholt, dass so ein Desaster viele Minuten lang live gestreamt wird.

Im Eilverfahren hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, welches Social-Media-Unternehmen wie eben Facebook, die Terror-Videos nicht schnell genug von ihren Seiten nehmen, mit hohen Strafen belegt. Dabei geht es zum Einen um hohe Geldstrafen (zehn Prozent der Jahreseinnahmen), die den Unternehmen drohen, den Managern drohen darüber hinaus sogar bis zu mehrere Jahre lange Haftstrafen.

Im jetzt verabschiedeten Gesetz ist von “schrecklichen, gewalttätigen” Inhalten die Rede und gemeint sind alle Unternehmen, die diese Inhalte entweder direkt live streamen oder auf ihren Servern speichern. Konkret sollen sich Facebook und Co darum kümmern, dass Videos, in denen Terroranschläge, Vergewaltigungen, Mordversuche oder Folterungen zu sehen sind, “zeitnah” von den Servern verschwinden bzw. die Streams unverzüglich gestoppt werden. Zudem muss — ebenso unverzüglich — die australische Polizei verständigt werden.

Ehrlich gesagt halte ich den Vorstoß sogar für einen sehr wichtigen, weil man Facebook, Twitter und ähnliche Plattformen wirklich dazu zwingen muss, Verantwortung zu übernehmen und ohne Androhung von wirklich harten Konsequenzen fruchtet dort vermutlich nichts. Aber wie oben schon erwähnt: Die dadurch entstehende Diskussion in Australien ist der in Europa gar nicht so unähnlich. Auch in Australien muss nun nämlich befürchtet werden, dass der Zensurschere Videos und Bilder zum Opfer fallen, in denen es harmlose Inhalte zu sehen gibt.

Die Tatsache, dass man das Gesetz in wenigen Tagen durchs Parlament gebracht hat, erhöht für mein Empfinden das Risiko, dass man hier ein überhastetes, fehlerhaftes Gesetz auf den Weg bringt, welches vielleicht auf der einen Seite helfen kann, auf der anderen Seite aber eben auch riesigen Schaden anrichten könnte.

Kein Wunder also, dass es massive Kritik gibt: Klar, dass sich darunter große Tech-Konzerne befinden, aber auch Medien und Bürgerrechtler schlagen Alarm. Bei Facebook selbst ist man auch nicht sehr glücklich über dieses Gesetz, bietet aber selbstverständlich dennoch seine Zusammenarbeit an. Schon beim Christchurch-Massaker wurde das zuvor live gestreamte Video über 1,5 Millionen mal geteilt, wovon 1,2 Millionen zeitnah von Facebook beseitigt werden konnten. Damit bleiben aber immer noch 300.000 Shares und damit hier ein wirkungsvoller Schutz greift, braucht es nicht nur härtere Gesetze, sondern auch vor allen Dingen effektivere Software bei Facebook. Die möchte man liefern bzw. die vorhandene verbessern, aber das klingt erst einmal wieder nach einem nur schlecht überprüfbaren Lippenbekenntnis.

Grundsätzlich denke ich, dass es einfacher sein sollte, Gewaltakte wie Vergewaltigungen oder Schießereien zu filtern, also verglichen mit den urheberrechtlich geschützten Inhalten, um die es in der europäischen Debatte geht. Dennoch ist die Gefahr, einfach sicherheitshalber eher mehr als zu wenig zu löschen, nicht viel geringer beim australischen Gesetz.

Was sagt ihr? Ist so ein Schnellschuss kontraproduktiv oder unterschreibt ihr all das, was die australische Regierung da auf den Weg gebracht hat?

via heise.de