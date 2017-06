Ab dem 01. August 2017 will die Bundespolizei am Berliner Bahnhof Südkreuz eine Gesichtserkennungssoftware testen und sucht zu Testzwecken willige Versuchskaninchen. Die sollen dabei helfen, die umstrittene automatisierte Überwachungsmaßnahme auf Herz und Nieren zu prüfen, indem sie ihre Visage an 25 Tagen jeweils mindestens ein mal an den entsprechenden Bereichen zeigen. Der Lohn: ein 25 Euro Amazon-Gutschein (kein Scherz!).

Die Software wird in bestimmten Bereichen alle Gesichter vorbeigehender Passanten scannen und mit einer Datenbank abgleichen. Hier sind zu Testzwecken die Gesichter der Freiwilligen als „Verbrecher“ hinterlegt, damit die Software entsprechend Alarm geben beziehungsweise ihre Funktionstüchtigkeit unter Beweis stellen kann. Um sicherzustellen, dass die Kameras auch wirklich nichts verpasst haben, sind die Tester zur Gegenprobe mit einem Transponder ausgestattet. Der gleicht dann ab, wann die Person in dem Bereich war, den die Kameras überwachen sollen.

Neben der reinen Erkennung von Verbrechern soll die Software auch Gefahrensituationen voraussehen und dann entsprechend weiterleiten, damit Einsatzkräfte schnell vor Ort geschickt werden können. Erinnert ein wenig an Minority Report, wird aber in London, in Tokio und vielen Städten der USA bereits verwendet. Die Software erkennt dann beispielsweise, dass sich mehrere Menschen gerade aggressiv verhalten und schickt dann präventiv die Polizei, bevor eine Massenschlägerei oder sonstiger Unfug losgehen.

Offizielles Ziel der ganzen Übung ist natürlich die meiner Ansicht nach exorbitant übertrieben dargestellte Terrorgefahr einzudämmen und potenzielle Anschläge zu verhindern. Von der Idee her ist das im Grunde auch OK. Nur leider schwingt nicht zuletzt seit der NSA-Affäre, bei der auch der deutsche Geheimdienst BND seine Finger im Spiel hatte, immer eins mit: Missbrauch der gesammelten Daten und Verhaltensprofile.

Wenn man ein paar Jahre miterlebt hat, wie bestimmte Befugnisse immer weiter ausgedehnt werden und was auf beschlossenen Maßnahmen später aufgesetzt wird, fühlt man sich, wie der berühmte Frosch, den man ins Wasser wirft. Schmeißt man ihn ins heiße Wasser, hüpft er wieder raus. Setzt man ihn in kaltes und erhitzt das Wasser langsam, hat man ihn irgendwann durchgekocht. Und so ähnlich verhält es sich mit den Mitteln der Überwachung, Staatstrojaner, Mitlesen von Chat-Nachrichten und so weiter. Wir gewöhnen uns langsam daran und irgendwann wirkt das alles fast normal.

Interessant ist das Testprojekt in diesem Falle tatsächlich nur für Leute, die mehr oder weniger regelmäßig am Bahnhof Südkreuz verkehren und für ein paar Peanuts mithelfen möchten, Deutschland zum Orwell’schen Überwachungsstaat à la 1984 zu machen. Besonders fleißige Judase Tester, die am meisten von den Kameras und der Software gescannt werden, dürfen sich über eine Apple Watch 2, eine Fitbit Surge oder eine GoPro Hero Session freuen.

Nach der Testphase wird der ganze Apparat vermutlich zunächst lokal und dann deutschlandweit ausgeweitet. Wer ab August nicht gescannt werden möchte, für den hat die Bundespolizei folgenden Tipp parat: “Für Reisende, welche den markierten Erfassungsbereich nicht betreten möchten, bieten sich Ausweichmöglichkeiten.” Alle weiteren Informationen könnt ihr euch auf der passenden Seite ansehen.