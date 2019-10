Gesundheitsapp Ada übermittelt sensible Daten an Facebook und Co.

Die Gesundheitsapp Ada will euch den Weg zum Arzt ersparen. Bei Krankheit muss man seine Symptome nicht mehr googlen, sondern kann sie ganz einfach bei Ada angeben und bekommt eine mögliche Diagnose. Die Anwendung will "allen Menschen Zugang zur personalisierten Medizin der Zukunft verschaffen". Mit so sensiblen Gesundheitsdaten sollte man ja eigentlich vorsichtig umgehen und der Datenschutz sollte bei so einer App groß geschrieben werden, oder? Tja, denkste!