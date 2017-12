Give-away: Chromecast, Chromebit, Remix und Fire TV zu gewinnen

Unsere Nicole räumt wieder ohne jede Gnade unser Office in Taipeh auf und ihrer Ordungsliebe fallen wie immer eine ganze Reihe von Gadgets zum Opfer, die sich im Laufe der vergangenen Monate angesammelt haben. In den kommenden Tagen werden wir vieles davon spenden, doch einige Geräte wollen wir im Rahmen eines „Give-away“ an euch verteilen.

Wir verlosen

einen Asus Chromebit

einen Google Chromecast

einen Amazon Fire TV Stick

einen Remix Android „PC“

und einen F-Secure Sense Router

Die Teilnahme ist ganz einfach: Kommentiert bis zum 12. Dezember 2017 unter diesem Beitrag, das war es schon. Ihr müsst den Artikel nicht „Sharen“ oder „Liken“ oder durch irgendwelche Sozialen Netzwerke blasen – es sei denn, ihr möchtet auch Freunde und Bekannte auf dieses Give-away aufmerksam machen.

Unter allen Kommentatoren wählt eine wunderschöne Glücksfee die sechs verschiedenen Gewinner aus. Wir werden uns dann über die beim Kommentieren hinterlegte E-Mail-Adresse mit euch in Verbindung setzen und eure Adresse erfragen. Welches Gadget ihr gewonnen habt bleibt bis zum Öffnen des Pakets ein Geheimnis, lasst euch einfach überraschen. Und: Es handelt sich z.T. um Gadgets, für die es bereits einen „moderneren“ Nachfolger gibt. Einen Rechtsanspruch auf die Gewinne gibt es nicht – wer gerne meckert sollte einfach nicht teilnehmen.

Ein Hinweis vorab: Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass euch die Päckchen noch vor dem Weihnachtsfest erreichen. Gelegentlich kann es mehrere Wochen dauern, bis ein Paket Empfänger oder Empfängerinnen erreicht. In diesem Sinne: Viel Spaß!