Nun sind die US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und die NASA derzeit in Verhandlungen mit der Federal Communications Commission (FCC), die die US-Funknetze überwacht. Da die Vereinigten Staaten ein so großer Kommunikationsmarkt sind, werden die Entscheidungen der Regierung über den Einsatz von 5G wahrscheinlich die globalen Diskussionen beeinflussen. Regulierungsbehörden aus der ganzen Welt werden sich ab dem 28. Oktober in Ägypten versammeln, um internationale Vereinbarungen zu treffen, welche Frequenzen 5G-Übertragungen nutzen können und welche starken Störungen der Erdbeobachtungsfrequenzen akzeptabel sind.

Astronomen, Meteorologen und andere Wissenschaftler müssen sich seit langem damit abfinden, ihre Messungsfrequenzen mit anderen zu teilen, wobei sie manchmal auf verschiedene Frequenzen wechseln müssen, um Konflikte zu vermeiden. Dies ist aber das erste Mal, dass es wirklich problematisch wird und betroffen ist vor allem die 23,8-Gigahertz-Frequenz, bei der Wasserdampf in der Atmosphäre ein schwaches Signal abgibt. Prognostiker speisen die gemessenen Daten der Frequenz in Modelle ein, um vorherzusagen, wie sich Stürme und andere Wetterphänomene in den kommenden Stunden und Tagen entwickeln werden.

Aber eine 5G-Station, die mit nahezu gleicher Frequenz sendet, erzeugt ein Signal, das dem von Wasserdampf sehr ähnlich ist. Die Prognosen würden dadurch ungenauer werden, denn man kann die Daten nicht mehr von den Echten unterscheiden. Ein Bericht der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine aus dem Jahr 2010 beleuchtet, wie ein solcher Wandel die globale Wettervorhersage beeinflussen könnte. Demnach würde der Verlust des 23,8-Gigahertz-Signals rund 30 Prozent aller nützlichen Daten eliminieren, was die globale Wettervorhersage wesentlich verändern würde.

Und von den atmosphärischen Daten aus den Vereinigten Staaten sind wir in Europa auch abhängig. Denn oft liegen unsere Wetterdaten denen aus den USA zu Grunde, was also eine weltweite Veränderung nach sich ziehen würde. Wie man das Problem angehen möchte, wird sich in nahe liegender Zukunft zeigen, denn im Oktober werden sich die Regulierungsbehörden weltweit dazu beraten.

via: nature