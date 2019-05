Godzilla-Xbox: Microsoft verlost Monster-Konsolen

Der Kinostart des neuen Films “Godzilla: King Of The Monsters” rückt immer näher. Ende Mai wird das riesen Monster auch bei uns über die Kinoleinwände laufen. Microsoft hat sich aus diesem Anlass ein ganz besonderes Gewinnspiel ausgedacht, denn man wird vier Xbox One X-Spielkonsolen verlosen, die in sehr aufwendigen Custom-Designs daherkommen. Sie verkörpern sozusagen jeweils eins der unterschiedlichen Monster, die im Film zu sehen sein werden.

Bei dem Gewinnspiel arbeiten die Redmonder mit den Filmstudios Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures zusammen. Neben einer Xbox-Konsole im Godzilla-Design gibt es noch drei andere Monster, dessen Eigenschaften die Spielekonsolen angenommen haben. Da wäre zum Beispiel “King Ghidorah” mit seinen drei Köpfen, dann die libellenähnliche und leuchtende “Mothra” und das feuerspeiende Drachen-Monster “Rodan”.

Ihre Besonderheiten werden durch spezielle Ornamente auf dem oberen Teil des Konsolengehäuses repräsentiert, so dass sich zum Beispiel die Rückenfinnen von Godzilla auf der entsprechenden Variante des Geräts wiederfinden. Das sieht ziemlich abgefahren und sehr einzigartig aus! Technisch bleiben die Xbox One X Konsolen wie gewohnt, so dass es sich jeweils um eine ganz normale Xbox One X mit einem Terabyte Speicherplatz handelt.

RT for a chance to be the King of Consoles with a custom Xbox One X and see #GodzillaMovie in theaters May 31! #GodzillaXboxSweepstakes NoPurchNec. Ends June 7. Rules: https://t.co/2mFrwIFxKW pic.twitter.com/jrB6khA3hi — Xbox (@Xbox) May 2, 2019

Microsoft hat vor allem auf ihrer offiziellen Xbox-Twitterseite zu dem Gewinnspiel aufgerufen. Dort erfahrt ihr auch die Teilnahmebedingungen. Dort steht beispielsweise geschrieben, dass jeder teilnehmen kann, in dessen Land Xbox Live verfügbar ist – also natürlich auch Deutschland. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss man lediglich dem Account folgen und den Tweet des Xbox-Teams mit dem Hastag #GodzillaXboxSweepstakes retweeten. So soll natürlich dazu beigetragen werden, dass die Aktion und der Film weiter beworben werden.

via: winfuture