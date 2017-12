Google 2017: Das haben die Deutschen dieses Jahr gesucht

Was wurde 2017 am häufigsten gesucht, wonach wurde gefragt und welche Schlagzeilen standen laut Google-Suche dieses Jahr im Fokus? Google bedenkt uns auch dieses Jahr wieder mit seinem eigenen Jahresrückblick, zeigt uns sowohl, was international als auch national, was dieses Jahr in den Trends der beliebtesten Websuche der Welt gefragt war und hat auch wieder ein feines Rückblick-Video erstellt. Schauen wir uns das als erstes an, bevor wir dann auf die Trends des Jahres blicken:

Trump, das Las-Vegas-Massaker und andere Katastrophen, könnte man den Rückblick kurz gesagt zusammenfassen. Zum Glück sehen wir aber nicht nur negative Ereignisse, sondern bekommen — von toller Musik (Harry Styles – Sign of the times) untermalt — auch hoffnungsvoll stimmende und versöhnliche Blder geboten. Aber wenden wir uns jetzt der Websuche zu und den Trends des Jahres 2017 in unserem Land:

Die auf der Seite zu den Google-Trends des Jahres gezeigten Listen basieren auf den Begriffen, die 2017 im Vergleich zu 2016 im Suchtrend lagen. Fast logisch, dass Trump die Top Ten der Such-Trends bei den Persönlichkeiten anführt oder die Bundestagswahl die der Schlagzeilen. Dass auf Platz 1 der generellen Suchanstiege gegenüber dem Vorjahr die WM-Auslosung zur Fußball-WM im nächsten Jahr in Russland gelistet ist, hätte ich hingegen ebenso wenig erwartet wie die Suche nach dem Spiel Schalke-Köln in den Top Ten der Sportevents.

Neben der Persönlichkeiten-Liste gibt es für Promis noch eine Extra-Rubrik „Abschiede“ für Menschen, die 2017 verstorben sind. Es ist schon sehr beunruhigend zu sehen, dass bei diesen zehn Namen gleich drei stehen, die per Suizid aus dem Leben geschieden sind. Wenig überraschend, dass diese traurige Liste von Chester Bennington angeführt wird. Erstaunlicher ist es da wohl, dass Schlagersängerin Andrea Jürgens sich in dieser Übersicht vor Namen wie Helmut Kohl oder Hugh Hefner platziert.

In der Topliste zu den meistgesuchten TV-Sendungen findet sich dann vom „Dschungelcamp“ über „Adam sucht Eva“ bis zum „Bachelor“ alles wieder, was nicht zu viele Hirnzellen beim Zuschauen voraussetzt (und von mir manchmal genau deswegen so gerne geschaut wird ^^).

Sehr interessant und mitunter auch sehr skurril gestalten sich die drei Top-Listen zu den „Was“-, „Warum“- und „Wo“-Fragen. Die Fragen „Was ist der G20-Gipfel?“ oder „Warum will Katalonien unabhängig sein?“ kann ich absolut nachvollziehen. Bei „Warum haben Männer Brustwarzen?“ und „Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren?“ bin ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, wie die es in die diese Trend-Charts gebracht haben.

Ansonsten bildet dieser Überblick schon sehr schön ab, was in diesem Jahr in Deutschland „Phase“ war, also die Leute interessierte. Die Bundestagswahl inklusive Wahlomat, der iPhone-Launch, die Handball-WM, der Confed-Cup und auch die Verlobte von Prinz Harry aus dem britischen Königshaus. All das ergibt ein buntes Kaleidoskop des Jahres 2017 – hier habt ihr es im Überblick:

Suchbegriffe

WM Auslosung Bundestagswahl Wahlomat iPhone 8 Dschungelcamp Confed Cup Chester Bennington iPhone X Trump Handball WM

Schlagzeilen

Bundestagswahl Bitcoin G20 Katalonien Nordkorea Marcel Heße Elbphilharmonie Ehe für alle Wahl NRW Wahl Frankreich

Persönlichkeiten

Trump Shirin David Kader Loth Lena Meyer-Landrut Mireille Mathieu Dembele Peter Kraus Alice Weidel Meghan Markle Florian Wess

Abschiede

Chester Bennington Andrea Jürgens Helmut Kohl Christine Kaufmann Timo Kraus Chris Cornell Hugh Hefner Gunter Gabriel Tom Petty Kazim Akboga

Sportevents

WM Auslosung Confed Cup Handball WM Super Bowl DFB Pokal U21 EM Biathlon WM Leichtathletik WM Wimbledon Schalke Köln

TV-Shows

Dschungelcamp ESC Bachelorette Promi Big Brother Love Island Adam sucht Eva Bachelor Let’s Dance The Voice of Germany DSDS

Was-Fragen

Was ist G20 Gipfel? Was besteht aus Spiegel und Fahne? Was beginnt mit dem 1. Advent? Was ist Pfingsten? Was ist ein Schuppentier? Was soll ich wählen? Was bedeutet Twilight? Was ist eine Opposition? Was ist der Confed Cup? Was steht auf dem Ei?

Wo-Fragen

Wo hat Manuel Neuer geheiratet? Wo ist Irma jetzt? Wo befindet sich der Hubraum? Wo kann man Fidget Spinner kaufen? Wo kann ich wählen gehen? Wo liegt San Marino? Wo ist Fronleichnam ein Feiertag? Wo liegt Lotte? Wo liegt Aserbaidschan? Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren?

Warum-Fragen

Warum gegen G20? Warum feiern wir Pfingsten? Warum will Katalonien unabhängig sein? Warum ist Butter so teuer geworden? Warum rülpset und furzet ihr nicht? Warum AfD wählen? Warum klopft Sheldon dreimal? Warum wählen gehen? Warum haben Männer Brustwarzen? Warum fressen Hunde Gras?

Global wurden übrigens diese zehn Begriffe am häufigsten gesucht:

Hurricane Irma Bitcoin Las Vegas Shooting North Korea Solar Eclipse Hurricane Harvey Manchester Hurricane Jose Hurricane Maria April the Giraffe

Was sagt ihr? Hättet ihr die meisten der Suchergebnisse so erwartet oder ist da Einiges dabei, welches ihr 2017 so überhaupt nicht auf dem Schirm hattet?

Quelle: Google