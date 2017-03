Google Allo Update und Umfrage: Welchen Messenger nutzt ihr?

So langsam wird Googles Masterplan bei seinen Kommunikationstools deutlich und Alphabets größte Tochter löscht ein wenig die Flammen der Konfusion in meinen Hirnofen. Nachdem Hangouts vor ein paar Tagen mehr oder weniger zu einem Businesstool in der Google Apps-Suite umfunktioniert wurde, gibts jetzt neue Features für Allo und Duo. Offenbar sollen die beiden Tools nun zu den Haupt-Messengern für Nicht-Geschäftskunden werden.

Zu meiner und vermutlich einiger anderer Verwunderung hatte Google auf seiner letztjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O die Smart Messaging-App Allo (übrigens „alloe“ ausgesprochen“ und den Videochat Duo gezeigt. Die Frage „Warum noch ein Chat- beziehungsweise Videotool?“ dürfte nun nach Hangouts angekündigter Zukunft nun beantwortet sein.

Google Duo wird ein wenig gepimpt und erhält die Option für Audio-Calls, ähnlich wie bei Apples Facetime Audio. Die bietet sich an, wenn ihr euer Datenvolumen nicht verbrauchen oder euer verkatertes Gesicht nicht unbedingt dem Gegenüber zeigen wollt. Das Feature wird zunächst in Brasilien erscheinen, wo Google seinen „Innovation Hub“ hat und wird dann in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt.

Laut Google haben sich die User von Allo dagegen die Möglichkeit gewünscht auch Dateien auszutauschen, also wird dies demnächst auch möglich werden. Dokumente im DOC- und PDF-Format können dann mit anderen getauscht werden, ebenso gepackte ZIP-Files, Musik im MP3-Format sowie Android-Apps, die bekanntlich als APKs daherkommen.

Und weil noch nicht genug Dinge als ”smart“ bezeichnet werden, gibt es wohl zunächst nur für den brasilianischen Markt Emojis, die dank Machine Learning automatisch ausgewählt werden. Anhand des eingegebene Textes schlägt Allo dann nach dem Tap auf den „Smart Smiley“ ein Emoji vor oder zeigt eine mögliche Auswahl an.

Ich persönlich habe Allo zwar installiert, es noch nicht wirklich benutzt, weil mir drei Messengerdienste und Direct Messages in Social Networks auch irgendwie reichen. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr Allo oder was ist eure bevorzugte Art des Chattens? Wir hatten vor rund einem Jahr schon mal nachgefragt und wollten nach dem Erscheinen von Googles neuen Tools mal wissen, ob sich bei euch was geändert hat.