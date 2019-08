Google: Android 10 startet voraussichtlich nächste Woche

Letzte Woche berichteten wir darüber, dass Android 10 die erste Version des mobilen Betriebssystems sein wird, die ohne einen Süßigkeiten-Beinamen veröffentlicht wird. Dabei verkündete Google auch gleichzeitig, dass sich der Look des Logos ein wenig verändert. Dass die Kalifornier so mitteilungsbedürftig sind, lässt schon erahnen, dass es nicht mehr so lange dauern kann, bis das neue Android 10 in seiner finalen Version offiziell eingeführt wird.

In den letzten Jahren war es auch stets um die Zeit August/September so weit, also dürfte es niemanden überraschen, wenn es auch dieses Jahr wieder so kommt. Gestützt wird dieser Gedanke durch den Google-Support. Die Kollegen von Phone Arena haben nämlich einfach mal unverbindlich beim Support angeklopft und gefragt, wann Android 10 für das Pixel 3a ausgerollt würde. Die Antwort: Am 3. September!

Unabhängig davon hat ein Phone-Arena-Leser ebenfalls den Support angefragt und exakt die gleiche Antwort bekommen. Das garantiert den Termin damit natürlich noch lange nicht, ist aber zumindest mal ein deutliches Indiz.

Sollte es am 3. September dann soweit sein, würde das natürlich nicht nur fürs Pixel 3a gelten, sondern auch für alle anderen kompatiblen Pixel-Modelle. Wie es heißt, sollen dazu auch die Pixel-Phones der allerersten Generation gehören, also das Pixel und das Pixel XL von 2016.

Damit sind die Pixel-Nutzer wieder einmal in der Pole Position, war das neuste Android angeht. Wenn ihr stattdessen auf Samsung, Huawei oder irgendein anderes Android-Smartphone eines Drittherstellers setzt, schaut ihr selbstverständlich erst noch in die Röhre. Nur die allerwenigsten Nutzer dürfen in dem Fall darauf hoffen, dass das Update noch in diesem Jahr ankommt.

via WinFuture.de