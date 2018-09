Google CEO spricht mit US-Behörden über Zensur

Gerade vor Wahlen, wie den Midterm Elections in den USA, werden die Stimmen rund zur Beschränkung – und damit letztlich auch zur Zensur – großer Internetkonzerne immer lauter. Trotz enormer Lobby-Anstrengungen müssen Internetriesen mit immer neuen Gesetzen Rückschläge einstecken. Vor wenigen Wochen hat der US-Präsident Donald Trump hier neue Initiativen angekündigt. Google gab sich damals noch kämpferisch und nahm an öffentlichen Anhörungen nicht teil. Vor zwei Wochen fand eine Anhörung vor dem Congress Intelligence Committee statt, dort waren sowohl Sharyl Sandberg, COO von Facebook, als auch Jack Dorsey, der CEO von Twitter, dabei. Im Vorfeld bot Google seinen Chief Legal Officer Kent Walker an, der jedoch vom Kongress-Ausschuss abgelehnt wurde. Dieser wollte Pichai oder den Alphabet CEO Larry Page sehen. Walker teilte seine geplante Aussage anschließend online mit. Pichai soll jetzt, nach den Zwischenwahlen, zu einer Anhörung in einem Gerichtsausschuss im November geladen werden.

Bei dem Termin am Freitag sieht sich Google mit einer Vielzahl von schwierigen Fragen konfrontiert. Das Gespräch findet zu einer Zeit statt, in der die öffentliche Wahrnehmung gegenüber den großen Technologieunternehmen – deren Entscheidungen einen unbestreitbaren Einfluss auf die öffentliche Meinung haben – wächst. Die Suchmaschine wird permanent mit Vorwürfen zu Fake News konfrontiert und soll dabei die politische Meinung verändern. Jüngst meldete sich auch Donald Trump zu Wort, seiner Meinung nach sollen sowohl die Ergebnisse der Suche als auch die Toptreffer und Suchvorschläge absichtlich verfälscht sein.

Google gab sich bisher kämpferisch – neben der Absage zur Anhörung weigerte sich der Konzern auch, mit dem U.S. Department of Defense zusammenzuarbeiten. “Ich freue mich darauf, mich mit Mitgliedern auf beiden Seiten des Ganges zu treffen, eine Vielzahl von Fragen zu beantworten und unseren Ansatz zu erklären.”, sagte Pichai in einer Erklärung gegenüber dem Wall Street Journal. “Diese Treffen werden Googles lange Geschichte der Zusammenarbeit mit dem Kongress fortsetzen, einschließlich der siebenmaligen Aussage vor dem Kongress in diesem Jahr.”

House Majority Leader Kevin McCarthy, der in den letzten Monaten wiederholt große Technologieunternehmen kritisiert hat, organisiert das Treffen mit Pichai. “Google”, so sagt er, “hat viele Fragen zu beantworten bezüglich Berichten über Verzerrungen in seinen Suchergebnissen, Verletzungen der Privatsphäre der Nutzer, wettbewerbswidriges Verhalten und Geschäftsbeziehungen mit repressiven Regimen wie China”.

So kämpferisch Google sich bisher auch geben mag – am Ende muss sich auch der Konzern an Gesetze halten. Zumindest, wenn er seine Services weiter anbieten möchten. Stur gegen Regularien zu stehen, ist letztlich auch keine Lösung – so verschwinden die Services maximal vom Markt und niemandem ist geholfen. So bietet Google in China fast keine Leistungen an, hat die Diskussion rund um Zensur damit aber auch nicht nachhaltig beeinflusst.

Generell finde ich Googles Haltung begrüßenswert. Der Konzern ist groß genug um sich aufzulehnen – ein Privileg, dass nur wenige Unternehmen für sich behaupten können. So wird die Suchmaschine sicher auch wieder ein Wörtchen gegen mögliche Upload-Filter und das EU-Leistungsschutzrecht mitzureden haben. Auf der anderen Seite gibt es definitiv ein wachsendes Problem, was die Bildung von Filterblasen und die Verzerrung der öffentlichen Meinung betrifft. Zensur ist ein schnell verwendetes und oft verzerrtes, abschreckendes, Wort. Während ich als Journalist klar für die freie Meinungsäußerung eintrete, hat diese auch Grenzen. Ich argumentiere ungerne so wie diverse “Internetpolitiker”, aber bei (Kinder-)pornografischen Materialien und übertriebener Gewaltdarstellung gegenüber Menschen und Tieren hört der Spaß schnell auf – allesamt Themen, gegen die Technologiekonzerne bereits seit langen Jahren vorgehen. Auf der anderen Seite – von zu liberaler Sicht ausgehend – ist aber auch das Zensur. Es wird fraglich sein, wo hier der goldene Mittelweg ist – wir haben ihn noch nicht gefunden. Dinge wie die Sperre von Alex Jones zeigen den aktuellen Stand der Diskussion. Hier ist auch der Vorwurf der Zensur wirksam und muss besprochen werden, auch wenn es sich um einen rechten Propagandisten handelt.

Via Engadget