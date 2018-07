Google Cloud Next 2018: Neue, sprechende Bots

Mit Hilfe von Bots möchte Google die Funktion seines eigenen Sprachassistenten weiter ausbauen. Im Rahmen der I/O Anfang Mai stellte der Konzern dazu neue Software zur Sprachsynthese vor. Damit soll der Assistent in Zukunft in der Lage sein, Routineanrufe zu übernehmen – von der Reservierung eines Tisches in einem Restaurant bis hin zur Vereinbarung eines Friseurtermins. Die erste Demo war bereits äußerst beeindruckend. Die Software präsentierte sich sehr menschlich, das betrifft auch gelegentliche Unzulänglichkeiten wie „Hmmm“ und „Ähhh“ im Gesprächsfluss.

Die Google Cloud Next 18 Konferenz begann am Dienstag, 24. Juli, und Dr. Fei Fei Li, Googles leitende KI-Wissenschaftlerin, demonstrierte ein neues KI-System namens Google Contact Center AI. Das System soll die nächste Generation des automatisierten Kundenservices einläuten. Die Demonstration war ähnlich beeindruckend wie Google Duplex. Die Bots waren in der Lage, Kundenanfragen ausreichend zu verarbeiten. Dabei bietet der Service auch unterschiedliche Stimmen an. Neben den offensichtlichen Vorteilen für Konzerne gibt es ebenso Verbesserungen für Kunden: Die Eingabe von Zahlen für die Navigation durch Servicemenüs bei CallCentern könnte bald der Vergangenheit angehören.

Natürlich befeuerte die neue Demonstration jedoch die Diskussion, die im Rahmen der Google Duplex Präsentation von Sundar Pichai entstand. Dem Konzern wird einerseits vorgeworfen, Menschen zu täuschen und Interaktionen zu desozialisieren, andererseits aber auch massiv Arbeitsplätze zu gefährden. Während Duplex selbst nur für die Lösung von kleinen alltäglichen Tätigkeiten präsentiert wurde, geht Google Contact Center AI hier einen wesentlichen Schritt weiter. Damit wäre es, auf lange Sicht, tatsächlich möglich, Call Center mit menschlichen Mitarbeitern weitgehend abzubauen.

„Contact Center AI ist ein Beispiel für unsere Leidenschaft, KI in jede Branche zu bringen und gleichzeitig die Rolle des menschlichen Talents zu erhöhen“, sagte Li dem Publikum. „Wir schaffen eine Technologie, die nicht nur leistungsstark, sondern auch vertrauenswürdig ist.“. Generell hat Google sich dazu bekannt, dass KI der Kern der Zukunft des Unternehmens sein wird. Der Konzern versucht, selbstlernende Systeme in viele unterschiedliche Bereiche zu integrieren – von der Suche bis zur Werbung, von Autos bis hin zu digitalen Assistenten. Fei Fei Li ging im Rahmen ihrer Interpretation weitgehend nicht auf die aktuelle Diskussion ein.

Die Begeisterung bei Google für KI scheint aber offenbar weiterhin nicht ungebrochen zu sein. Im April unterschrieben tausende Google Mitarbeiter eine Petition gegen den eigenen Konzern. Damals wurde bekannt, dass Google dem Pentagon AI zur Analyse von Drohnenaufnahmen zur Verfügung stellt. Damit ist die Intelligenz des Konzerns unmittelbar in militärische Handlungen verstrickt. „Don’t be evil“ ist so sehr weit entfernt. Im Rahmen der Kontroverse wurden auch E-Mails zwischen Li und anderen Managern veröffentlicht, dort sprach sie sich positiv für das Projekt aus. Offenbar traut Google seiner Managerin weiterhin – sie wird in naher Zukunft aber einige schwere Fragen der Öffentlichkeit beantworten müssen.

Via BusinessInsider