Es gibt hunderte von Apps die dazu in der Lage sind, Daten aus E-Mail-Postfächern von Google-Konten zu scannen und auszutauschen. Das hat Google jetzt zugegeben. In einem Brief an die US-Gesetzgeber erklärte der Suchmaschinenriese, dass Drittanbieter in der Lage sind, sowohl auf Daten von Gmail-Konten zuzugreifen als auch diese zu teilen. Man würde jedoch alle Dritten, die Zugang erhalten, gründlich überprüfen… Na Wahnsinn, immerhin!

Dieses Scannen und Auslesen des Posteingangss findet statt, obwohl Google vor einem Jahr seine eigene umstrittene E-Mail-Scanning-Methode beendet hatte. Damit wollte das Unternehmen den Kunden versichern, dass ihre Daten geschützt seien. Suzanne Frey, Director of Security, Trust and Privacy bei Google, erklärte in einem Blog-Post im Juli, dass Google Drittanbietern bestimmte Berechtigungen für Anwendungen und Dienste gewährt, um das Erlebnis für GMail-Nutzer zu verbessern. Dabei geht es zum Beispiel um Apps, die helfen, Mails zu sortieren oder Reisepläne zu erstellen.

“Entwickler können Daten an Dritte weitergeben, solange sie für die Nutzer transparent sind, wie sie die Daten verwenden. Wir ermöglichen die Integration von Anwendungen anderer Entwickler mit Google Mail – wie E-Mail-Clients, Reiseplaner und Customer Relationship Management Systeme -, so dass Sie Optionen haben, wie Sie auf Ihre E-Mails zugreifen und sie nutzen können.” Suzanne Frey, Director of Security, Trust and Privacy bei Google

Bevor eine Drittpartei auf Gmail-Nachrichten einer Person zugreifen kann, muss sie einen mehrstufigen Überprüfungsprozess durchlaufen. In diesem werden dann beispielsweise die Datenschutzrichtlinien der App überprüft, um sicherzustellen, dass es sich um eine legitime Anwendung handelt.

Es ist natürlich nichts Neues, dass Apps auf Daten auf unserem Handy zugreifen. Man kennt es zu Hauf, dass sich Anwendungen nach der Installation die Berechtigung einholen, Medien und Kontakte zu durchforsten. Neu ist allerdings, dass ein außenstehender Dritter auch in der Lage ist, die Daten von Google Mail-Benutzern mit anderen Anbietern zu teilen. Für diese Unternehmen gibt es kaum größere Datenschätze, als die Nachrichten der 1,4 Milliarden Gmail-Nutzer. Sie beinhalten wertvolle Informationen über Kaufverhalten, Reisepläne, Finanzen und persönliche Vorlieben. Damit lässt sich leicht personalisierte Werbung erstellen und so natürlich mehr Gewinn ausschlagen.

Im Brief an die US-Regierung geht man nicht auf die Rechte jener ein, die zwar mit Gmail-Nutzern in Kontakt stehen, die aber niemals einer Analyse ihrer Nachrichten zugestimmt haben, weil sie selbst gar keine Google-Kunden sind. Inwiefern sich hier Daten abgreifen lassen, ist ungewiss.

via: Independent