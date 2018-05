Eines der Highlights der kürzlich zu Ende gegangenen Google I/O war sicher der Moment, als uns demonstriert wurde, wie das KI-System Google Duplex eigenständig Telefonanrufe mit realen Menschen initiierte und durchführte und dabei Termine vereinbarte. Es wirkte mitunter schon ein wenig creepy, wie frei und realistisch die künstliche Intelligenz sich am Telefon verhält. Wir fühlten uns mitunter an die Serie Black Mirror erinnert.

Es wurde von Sundar Pichai bei seiner Anmoderation betont, dass es sich um echte Anrufe in echten Geschäften handelte. Aber genau daran wird jetzt vermehrt gezweifelt. Bei Axios wollte man der Sache nun auf den Grund gehen und hat gleich drei Punkte ausgemacht, die sie daran zweifeln lassen, dass die Telefonanrufe wirklich echt waren.

Zu Beginn haben sich die Personen nicht – wie üblich – mit dem Namen des Geschäfts gemeldet Es sind keine typischen Hintergrundgeräusche zu hören wie Geschirr-Klappern im Restaurant oder ein Föhn beim Friseur Es werden bei der Terminvereinbarung keine Telefonnummern abgefragt.

Bei der Recherche haben die Axios-Mitarbeiter verschiedene Läden in Mountain View angerufen. Stets wurde am Anfang des Gesprächs der Name des Ladens erwähnt und stets konnte man auch verschiedene Hintergrundgeräusche wahrnehmen. Das scheint jedenfalls schon mal die These zu stützen, dass wir bei der Google I/O tatsächlich keine realistischen, zu echten Bedingungen geführten Gespräche gehört haben.

Andererseits besteht natürlich die Möglichkeit, dass Google die Anrufe ein wenig geschnitten hat. So könnte man zum Beispiel die Nennung des Ladens und auch die Frage nach einer Telefonnummer aus Datenschutzgründen entfernt haben. In diesem Fall wäre es aber fair gewesen, wenn Sundar Pichai uns darauf hingewiesen hätte.

Was die fehlenden Hintergrundgeräusche angeht, so könnte es natürlich sein, dass Duplex diese Geräusche filtert und wir quasi die bereinigte Version hören, so wie die künstliche Intelligenz sie eben auch wahrnimmt. Möglich wäre auch, dass die Anrufe zwar real, aber abgesprochen waren mit den Geschäften. So könnte man das Fehlen einiger Daten erklären und auch die fehlende Soundkulisse, wenn sich nämlich das Gegenüber auf den Anruf einstellen und das Gespräch beispielsweise im Büro annehmen kann.

Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre es, dass Google schlicht geflunkert habe bei den „echten Geschäften“ und diese Gespräche zwar tatsächlich durchgeführt, womöglich aber lediglich intern simuliert habe.

Am einfachsten wäre es natürlich, wenn uns Google erklären würde, was genau Phase ist. Auf die Anfragen von Axios habe Google jedoch nicht reagiert und auch Kollegen wie Android Authority beißen da derzeit auf Granit. Sollte Google sich nicht doch noch dazu äußern, wird man zwangsläufig davon ausgehen, dass Duplex doch noch längst nicht so perfekt arbeitet, wie es bei der Demonstration wirkte.

via WinFuture.de