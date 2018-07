Die vier großen Hersteller Google, Facebook, Microsoft und Twitter möchten mit dem Data Transfer Project eine neue Art des Datentransfers zwischen den Plattformen ermöglichen. Dabei steht nicht nur das Format an sich im Fokus der Ankündigung, sondern auch die Übertragung. In einem Blogbeitrag beschreibt Google das Projekt so, dass Nutzer „Daten direkt von einem Dienst zum anderen übertragen können, ohne sie herunterladen und erneut hochladen zu müssen“.

Es liegt bereits eine aktuelle Version des Projekts vor. Diese unterstützt den Datentransfer für Fotos, E-Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben, die aus öffentlich zugänglichen APIs von Google, Microsoft, Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk und Smugmug stammen. An sich ist hier wenig neu – viele dieser Exporte bzw. Transfers sind schon heute möglich. Die Firmen hoffen hier auf zuverlässigere und schnellere Methoden zum Austausch als die Nutzung von herkömmlichen, größtenteils offenen API’s.

Löblich ist aber die Umsetzung des Projekts – der bisher entstandene Code wurde als Open Source auf Github veröffentlicht. Zusätzlich gibt es ein Whitepaper, es beschreibt den Umfang und die Einsatzmöglichkeiten des Projekts. Der größte Teil des Codes besteht aus sogenannten „Adaptern“, diese übersetzen proprietäre APIs in eine interoperable Übertragung. Dadurch werden beispielsweise Instagram-Daten für Flickr nutzbar und vice versa.

Die Daten werden bei der Übertragung verschlüsselt, dazu handeln beide Seiten des Adapters einen geheimen Schlüssel aus. Die Systeme sind dabei klar auf einmalige Übertragung ausgelegt – ein permanenter Sync ist nicht vorgesehen. Der Großteil der Programmierung wurde bisher von Google- und Microsoft-Mitarbeitern übernommen, beide Konzerne arbeiten schon länger an der Verbesserung von Dateiübertragungssystemen.

„Die Zukunft der Portabilität muss integrativer, flexibler und offener sein“, heißt es in dem heute veröffentlichten White-Paper. „Unsere Hoffnung für dieses Projekt ist, dass es eine Verbindung zwischen zwei beliebigen öffentlich zugänglichen Produktschnittstellen für den direkten Import und Export von Daten ermöglicht.“

Laut Greg Fair, dem Projektmanager von Google Takeout, entstand die Idee aufgrund der Frustration nach dem Download von Dateien. Alleine der Dateidownload reicht nicht aus und löst seiner Meinung nach erst die Hälfte des Problems. „Wenn Menschen Daten haben, diese von einem Produkt auf ein anderes übertragen wollen und das nicht können, ist das ein Problem. Ein Problem, das wir nicht alleine lösen können“, sagt Fair.

Aufgrund der DSGVO bieten die meisten Web-Plattformen mittlerweile Tools zum Download der Daten an. Der Wulst an Daten, der Nutzern nach dem Download entgegenschlägt, ist häufig überfordernd und in den seltensten Fällen wirklich brauchbar. Leider sind diese Dateien in der Regel auch maximal zur Recherche oder als Backup sinnvoll. Bridges, mit denen die Tools in andere Dienste importiert werden können, gibt es – bisher – nicht. Unter anderem dieses Problem soll das neue Projekt der vier Techgiganten lösen. Dabei soll sogar der Download der Daten entfallen.

Via: The Verge