Google Fotos: Ab sofort sind Fotobücher in Deutschland verfügbar

Fotobücher direkt aus Google Fotos erstellen? Das ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Ihr benötigt keine Software, sondern könnt direkt aus Google Fotos loslegen.

Irgendwie erstaunlich: Google Fotos hat erst drei Jahre auf dem Buckel und hat sich in dieser Zeit für mich zu einer unverzichtbaren Foto-Plattform entwickelt, die ich sowohl mobil als auch auf dem Rechner nutze.

Im Vergleich dazu gerät das gute, alte Fotoalbum natürlich mehr und mehr in Vergessenheit. Wer sich seine digitalen Schnappschüsse dennoch auch offline bewahren möchte, findet eine Vielzahl von Angeboten, die euch Fotobücher mit euren Bildern anfertigen lassen. Meistens braucht ihr dazu eine spezielle Software und fangt dann an, dort die gewünschten Fotos zu importieren und so im Album anzuordnen, wie ihr es wünscht.

Nachdem Google ein solches Fotobuch-Feature bereits in den USA eingeführt hat, kommen nun auch wir hier in Deutschland in den Genuss dieser Funktion, die direkt in Google Fotos implementiert wurde. Wenn ihr jetzt dort vorbeischaut, findet ihr „Fotobücher“ als zusätzliche Option, die ihr natürlich auch direkt über https://photos.google.com/photobooks aufrufen könnt.

Dort könnt ihr euch die Bücher zusammenstellen, wobei ihr mindestens 20 Fotos auswählen müsst und bis maximal 100 Bilder in ein Fotobuch packen könnt. Das alles ist sehr schlicht und spartanisch gehalten, bezüglich des Designs und der Möglichkeiten, Bilder anzuordnen, kann Google hier sicher noch nachbessern.

Google ist ja nicht umsonst stolz auf seine ausgefuchsten Suchalgorithmen und so könnt ihr die Suche auch hier nutzen, damit euch Bilder zu bestimmten Orten, Personen, etc angezeigt werden. Nach der Auswahl müsst ihr nur noch Bildunterschriften ergänzen und laut Pressemitteilung werden Duplikate und Fotos mit zu schlechter Qualität vorab aussortiert.

Bei den Duplikaten möchte ich allerdings anmerken, dass sofort bei meinem ersten Test-Album zwei nahezu identische Bilder nebeneinander ihren Weg ins Buch fanden. Schön ist jedenfalls, dass euch Google automatisch auch Alben vorschlägt. Bei mir waren es die letzten unternommenen Trips nach Berlin, London und Malta, weiter wurden mir die „Frühlingshighlights 2018“ und „Best of 2017“ vorgeschlagen. Wer will, kann bei diesen Vorschlägen selbstverständlich noch Hand anlegen und Fotos in einer anderen Reihenfolge anordnen oder austauschen.

Ist das gewünschte Album dann so, wie ihr es euch vorgestellt habt, könnt ihr es direkt an Ort und Stelle kaufen. Die Fotobücher von Google Fotos sind ab sofort in Deutschland verfügbar, wie erwähnt sowohl im Browser als auch mobil auf Android und iOS. Preislich geht der Spaß bei 12,99 Euro für ein 20-seitiges Softcover-Fotobuch los, für ein Hardcover-Fotobuch werden mindestens 22,99 Euro fällig. Weitere europäische Länder werden diese Fotobuch-Funktion in den nächsten Monaten ebenfalls erhalten.

Quelle: Google-Blog