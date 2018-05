Google Fotos: Noch einfacher, noch schneller und noch smarter

Als Sundar Pichai bei der Google I/O die Bühne für seine Keynote betrat, wurde sehr schnell klar, wie wichtig künstliche Intelligenz mittlerweile für das Unternehmen ist, welchen Stellenwert sie bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz einnimmt und wie wir als Endverbraucher von dieser künstlichen Intelligenz profitieren können.

Ein bekannter und von mir gern genutzter Service, der künftig dank künstlicher Intelligenz noch mehr zu leisten vermag, ist Google Fotos. Bekanntlich soll der Dienst nicht nur eine riesige Sammelstelle für all unsere Fotos und Videos sein, sondern uns auch dabei helfen, die ganzen Aufnahmen so einfach, schnell und sinnvoll zu organisieren.

In Zukunft bekommt ihr bei angezeigten Fotos automatisch passende Optionen vorgeschlagen, wie weiter verfahren werden kann. Ein einziger Fingertipp reicht dann aus, um diese „Smart Action“ auszuführen. Beispiele dafür hat man uns natürlich bei der Keynote auch gezeigt. So könnt ihr beispielsweise einen Beitrag archivieren

… oder Fotos schnell mit einer Person teilen, die auf den betrachteten Bildern erkannt wurde:

… oder ihr bekommt angeboten, mit einem Tap ein Foto aufzuhellen:

Ebenfalls neu bei Google Fotos: Die AI erkennt künftig auch, was das eigentliche Motiv auf eurem Bild ist und kann dieses Objekt dann vom Hintergrund abheben, indem der Hintergrund in Schwarz-Weiß angezeigt wird, während das Objekt im Vordergrund farbig bleibt.

All das soll ab sofort für Google-Nutzer ausgerollt werden und man hat schon weitere Funktionen im Blick: So soll es irgendwann in den nächsten Monaten auch möglich sein, Schwarz-Weiß-Fotos dank AI automatisch einfärben zu können. Auch das könnte ein echtes Killer-Feature werden meiner Meinung nach. Es gibt sowohl Software, die das übernimmt, als auch Menschen, die in mühsamer Kleinarbeit Fotos manuell einfärben. Auf diese Weise könnten wir dieses Feature aber so unkompliziert wie möglich nutzen — vorausgesetzt, die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Das bei der Keynote gezeigte Beispiel ließ jedenfalls auf eine tolle Umsetzung hoffen.

Zusätzlich hat Google ein neues Partnerprogramm für Google Fotos vorgestellt. Das soll Unternehmen dazu befähigen, den Foto-Dienst in Zukunft auch in allen möglichen Devices zu nutzen, beispielsweise bei smarten Bilderrahmen.

Quelle: Google