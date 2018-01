Es zeichnete sich die letzten Tage schon ab, dass bei Google Play irgendwas mit Hörbüchern passieren wird und jetzt meldet Google Vollzug: Mit dem heutigen Tag können in 45 verschiedenen Ländern (zu denen auch Deutschland gehört) und in neun verschiedenen Sprachen Hörbücher erworben werden.

Wer Lust auf diesen Hörspaß hat, schaut am besten direkt bei Google Play vorbei, wo es nun auch eine entsprechende Sektion für Hörbücher gibt. Ihr findet das neue Angebot, wenn ihr bei Google Play zunächst „Bücher“ auswählt und von dort könnt ihr dann im Menü auch Hörbücher auswählen. In der Pressemeldung erklärt Google:

Beginnt euren Tag, indem ihr euer Lieblingsbuch über Chromecast streamed. Wenn ihr das Haus verlasst, könnt ihr dann einfach über die Google Play Bücher-App unterwegs mit eurem Handy weiter hören. Ganz gleich, welches Gerät ihr gerade nutzt, mit der Google Play Bücher-App auf Android, iOS, Chromecast, Android Wear, Android Auto oder euren Laptops könnt ihr genau an der Stelle weiterhören, an der ihr aufgehört habt.

Ihr könnt also bei Google Play ohne jeglichen Abo-Zwang zuschlagen und euch aus einer großen Auswahl das gewünschte Hörbuch auswählen, wobei euch aktuell auch viele heruntergesetzte Angebote zur Verfügung stehen und ihr die gekauften Bücher auf Wunsch auch offline hören könnt.

Wie gesagt seid ihr beim Hören recht unabhängig: Ihr könnt im Browser hören oder euch für iOS oder Android die Bücher-App installieren. Wer will, kann zudem vorher kostenlos in die Hörbücher reinhören und da dann herausfinden, ob ihm die Geschichte bzw. die Stimme des Vorlesers zusagt.

Ich faules Stück bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich das letzte von mir gekaufte Buch (Totenfang von Simon Beckett) jetzt zusätzlich als Hörbuch erwerben soll, weil ich in besagtem Buch bislang noch keine Seite gelesen habe. Unabhängig davon höre ich in der Tat sehr gerne sowohl Hörspiele als auch Hörbücher auf verschiedenen Devices und freue mich daher über Googles neues Angebot.