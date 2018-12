Google gewinnt Klageabweisung wegen Gesichtserkennungssoftware

Gestern hat Google vor Gericht gewonnen. Gegen das Unternehmen lag eine Klage von Nutzern vor, die meinten, dass Google ihre Privatsphäre durch die Verwendung von Gesichtserkennungstechnologien verletzt habe. Diesem Vorwurf muss sich die Firma seit 2016 annehmen – nachdem eine Frau protestierte, Google habe ihre biometrischen Daten gescannt und abgespeichert. Und dabei habe sie das nicht einmal selber zugelassen: Von ihr wurden unwissentlich 11 Fotos geschossen, die von einem Google Photos-Nutzer aufgenommen wurden.

Die Klage über die Privatsphäre der Gesichtserkennung wurde nun von einem Richter abgewiesen, da der Kläger keine “konkreten Verletzungen” erlitten hat. Die ursprüngliche Klage von März 2016, lautete, dass Google biometrische Daten von Fotos gesammelt und gespeichert hat, die mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware aufgenommen wurden und dieser Vorgang verstößt gegen ein Gesetz aus Illinois.

Der “Illinois Biometric Information Privacy Act” ist seit langem ein großes Hindernis für Technologieunternehmen, die an Programmen zur Gesichtserkennung arbeiten. Es verlangt nämlich, dass Unternehmen die ausdrückliche Erlaubnis von Personen einholen müssen, um biometrische Daten ihres Körpers aufzunehmen. Bürger aus Illinois, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen, können im Rahmen des Gesetzes Klagen einreichen. Unternehmen wie Google, Snapchat und Facebook mussten sich so mit einigen Vorwürfen der letzten Jahre auseinandersetzen.

So entschied im April ein Bundesrichter, dass Facebook einer Sammelklage von Illinois-Bewohnern nachkommen muss, die besagt, dass das Unternehmen Fotos mit Gesichtserkennungstechnologien ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers verwendet hat. Außerdem würde die Tag-Funktion – bei der einem Nutzer zur Verlinkung auf einem Bild vorgeschlagen werden – gegen das Gesetz von Illinois verstoßen.

Facebook und Snapchat haben in ihren Gerichtsfällen verloren bzw. wurden diese noch nicht bearbeitet. Googles Fall ist somit der erste, der entlastet wird und es geschieht inmitten einer öffentlichen Protestaktion gegen US-amerikanische Technologieriesen und den Missbrauch von Benutzerdaten sowie die zunehmende Überprüfung von Datenschutzrichtlinien.

Ich finde, man hätte der Klägerin in Googles Fall Recht geben müssen, da sie zwar keine “konkreten Verletzungen” erlitten hat, aber man hier ausdrücklich gegen den Datenschutz und ihre Privatsphäre verstoßen hat. Unsere Daten und vor allem biometrischen Informationen sind im digitalen Zeitalter das teuerste, was wir haben. Wenn uns das genommen wird, was bleibt uns dann noch?

via: theverge